El gobernador Maximiliano Pullaro viajará durante los días 13 y 14 de agosto a Chile junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; otros funcionarios provinciales y una comitiva de empresarios, se anunció oficialmente el ùltimo viernes.
Felipe a la Casa Gris
El viaje de Maximiliano Pullaro a Chile dejará por primera vez a Felipe Michlig al frente del Poder Ejecutivo provincial durante dos jornadas.
La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, explicó que la misión tendrá “una agenda de trabajo vinculada a la logística y a los puertos”, y apuntará a generar las condiciones para que desde Rosario puedan exportarse materiales relacionados con la actividad minera.
La salida de Pullaro del país hará que durante dos días el senador Felipe Michlig quede a cargo del Poder Ejecutivo, siendo la primera vez que le tocará asumir la responsabilidad. Pullaro es remiso a viajar al exterior y la ex vicegobernadora Gisela Scaglia estuvo muy pocos días al frente del Ejecutivo.
Michlig no será el primer senador en desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo. Augusto Fischer, senador por Belgrano, fue presidente provisional en la etapa institucional en que fue destituido Antonio Vanrell como vicegobernador y le tocó reemplazar en algunas ocasiones al gobernador Víctor Reviglio.
En tanto, Héctor Betique (Iriondo) y Rubén Pirola (Las Colonias) estuvieron algunos días al frente del Ejecutivo porque a la ausencia del gobernador de turno se sumó también la estadía fuera del país del vice de turno.
Este viernes, Pullaró fue a algunas localidades del dpto San Cristóbal donde, por supuesto, lo esperó el senador Michlig y hablaron de la tarea que le espera al legislador en la semana que se inicia.