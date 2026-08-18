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Si el tiempo lo permite, comienzan a retirar el embalsado de la laguna Setúbal

La intervención será coordinada entre la Municipalidad, el Ejército Argentino y entidades náuticas, con tareas previstas durante 17 jornadas para mejorar las condiciones de navegación.

El Ejército comenzará las tareas para retirar el embalsado de la laguna Setúbal.El Ejército comenzará las tareas para retirar el embalsado de la laguna Setúbal.
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Si las condiciones meteorológicas lo permiten, este miércoles comenzarán las tareas para retirar el embalsado de camalotes acumulado en la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe. El operativo estará a cargo del Ejército Argentino, en coordinación con la Municipalidad y entidades náuticas.

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Cómo será el operativo

Según el cronograma previsto, las tareas comenzarán en la zona de Pilotes y Paseo de la Laguna, continuarán debajo del Puente Colgante y el Puente Oroño, y luego avanzarán hacia el Riacho Santa Fe.

En este marco, Víctor Hadad, coordinador de Gabinete, explicó a CyD Noticias que el Ejército contará con una embarcación Landre y tres lanchas de apoyo. El convenio contempla 17 jornadas de trabajo, con seis horas diarias.

“Si el clima lo permite, el Ejército estaría comenzando en lo que como habíamos planteado, en la zona primero de los pilotes y paseo de la laguna, luego se atacaría debajo del puente colgante y el puente Oroño y luego se iría al Riacho Santa Fe”, señaló Hadad.

El funcionario también destacó que el municipio y embarcaciones particulares ya venían trabajando en el sector desde hace aproximadamente un mes o un mes y medio.

Sobre la costa Este, el embalsado. Guillermo Di Salvatore.El operativo busca mejorar las condiciones de navegación. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Trabajo conjunto

Por su parte, Gonzalo Montes, representante de una guardería náutica, valoró el acuerdo entre los distintos actores involucrados. “Por primera vez se pudo hacer algo público o privado y encima con la ayuda de los militares, porque por ahí ninguna de las tres instituciones lo podría hacer solo”, sostuvo.

Según explicó el referente, la cantidad de vegetación acumulada dificultaba las tareas habituales de limpieza. La intervención militar permitirá acelerar la remoción y facilitar el tránsito por los canales.

Montes remarcó además que la situación mejoró parcialmente debido a las condiciones del río. “La misma corriente y la altura del río hace que sea un poquito más sencillo removerlos”, afirmó.

El gran objetivo

Las tareas también se realizan de cara a los XIII Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

Más de cerca, los embalsados desde la costa hasta la pila del Colgante. Manuel Fabatía.La vegetación acumulada quedó retenida entre los puentes Colgante y Oroño. Manuel Fabatía.

En este sentido, desde el sector náutico consideran que la limpieza permitirá mejorar las condiciones de navegación antes del evento deportivo internacional.

El material retirado desde el agua será remolcado por el cauce principal de la laguna Setúbal, mientras que la vegetación extraída desde tierra será acopiada en los lugares que se determinen para tal fin.

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