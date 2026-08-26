Con la adhesión a la Ley N° 26.944

Las demandas por daños a la provincia de Santa Fe irán al fuero Contencioso Administrativo

Hasta hoy los planteos eran competencia de los juzgados de responsabilidad extracontractual. El Consejo de la Magistratura abrió la inscripción para integrar el Colegio de jueces ante el que se actuará contra Santa Fe.