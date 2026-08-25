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¿Plazo fijo o billetera virtual? Dónde conviene dejar los pesos en agosto de 2026

Las tasas volvieron a moverse y las billeteras virtuales ofrecen, en algunos casos, rendimientos superiores a los de los plazos fijos tradicionales. La diferencia clave está en cuánto paga cada opción, pero también en la disponibilidad del dinero y las condiciones para acceder a la tasa.