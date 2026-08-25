En Argentina, dejar los pesos quietos también tiene un costo. Por eso, para quienes tienen dinero disponible y buscan obtener algún rendimiento sin asumir grandes riesgos, la comparación entre un plazo fijo y una billetera virtual vuelve a ganar protagonismo. En agosto, las tasas cambiaron y algunas cuentas remuneradas lograron ubicarse por encima de los depósitos bancarios tradicionales.
¿Plazo fijo o billetera virtual? Dónde conviene dejar los pesos en agosto de 2026
Las tasas volvieron a moverse y las billeteras virtuales ofrecen, en algunos casos, rendimientos superiores a los de los plazos fijos tradicionales. La diferencia clave está en cuánto paga cada opción, pero también en la disponibilidad del dinero y las condiciones para acceder a la tasa.
Pero elegir dónde colocar los pesos no depende solamente de mirar cuál muestra el porcentaje más alto. También hay que tener en cuenta si el dinero puede necesitarse mañana, si existe un límite sobre el saldo remunerado, si la tasa es fija o variable y qué instrumento utiliza la aplicación para generar ese rendimiento.
Plazo fijo o billetera virtual: ¿cuál paga más?
La primera diferencia es sencilla. En un plazo fijo tradicional, el ahorrista deposita una determinada cantidad de dinero durante un período establecido —habitualmente 30 días como mínimo— y recibe al vencimiento el capital más los intereses correspondientes.
La principal ventaja es que, al momento de constituirlo, se conoce la tasa nominal anual (TNA) que aplicará el banco. La desventaja es justamente la falta de liquidez: en un plazo fijo tradicional no se puede disponer libremente del dinero antes del vencimiento.
En cambio, las cuentas remuneradas de billeteras virtuales permiten mantener el dinero disponible para pagar, transferir o retirar, mientras genera un rendimiento. En muchos casos, el dinero se canaliza mediante un Fondo Común de Inversión (FCI), por lo que el rendimiento puede variar.
Los relevamientos realizados durante agosto muestran diferencias importantes entre las plataformas. Entre las billeteras y cuentas remuneradas, Ualá aparecía con una tasa de hasta 24% TNA bajo determinadas condiciones, mientras que Cocos, Lemon, Personal Pay y Mercado Pago se ubicaban en torno al 19% o 20%, según el producto y el momento del relevamiento.
En los principales bancos, las tasas para plazos fijos online a 30 días mostraban valores inferiores en varias de las entidades de mayor volumen. Por ejemplo, el relevamiento del 19 de agosto ubicaba a Banco Provincia en 19,50% TNA, Banco Nación en 19%, BBVA y Macro en 18,50%, mientras que Santander y Patagonia se encontraban en 16%.
Sin embargo, también había bancos más pequeños que ofrecían tasas superiores. Banco CMF figuraba con 22,50% TNA y otras entidades superaban el 22%.
Esto deja una primera conclusión importante: no alcanza con comparar "billetera virtual contra plazo fijo" en general. Hay que mirar qué banco o aplicación se está comparando y cuál es la tasa vigente en ese momento.
La diferencia clave: ¿necesitás tener el dinero disponible?
Para una persona que puede necesitar sus pesos durante el mes, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.
Supongamos que alguien cobra su sueldo y debe utilizar parte de ese dinero para pagar alquiler, servicios, alimentos o tarjetas. En ese caso, colocar todo en un plazo fijo puede resultar poco conveniente porque el capital queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.
Una cuenta remunerada puede ser más práctica para ese tipo de ahorro de corto plazo: el dinero permanece disponible y, al mismo tiempo, genera intereses.
Los Fondos Comunes de Inversión utilizados por algunas billeteras también ofrecen, en general, rescate rápido, aunque las condiciones dependen del fondo específico.
En cambio, si una persona tiene un monto que sabe que no necesitará durante al menos 30 días, puede evaluar un plazo fijo y comparar la tasa ofrecida por distintos bancos.
Hay otro punto fundamental: las tasas de las billeteras pueden cambiar. Una cuenta que hoy aparece entre las que más pagan puede modificar su rendimiento posteriormente. Además, algunas plataformas establecen límites de saldo sobre el cual se aplica la tasa máxima o condiciones vinculadas al uso de la cuenta.
Por eso, antes de transferir dinero conviene revisar dentro de la aplicación cuál es la tasa vigente, hasta qué monto se remunera el saldo y qué condiciones deben cumplirse.
¿Cuánto puede rendir $1 millón?
Para tener una referencia sencilla, si se toma una TNA de 20% como ejemplo, $1.000.000 generaría aproximadamente $16.667 de intereses en 30 días, antes de considerar las características específicas del instrumento.
Con una TNA del 19%, el cálculo aproximado sería de $15.833 para ese mismo período.
Pero estos números son solamente orientativos. La TNA no debe confundirse con el rendimiento efectivo que finalmente se obtiene y, en el caso de una billetera que invierte mediante un FCI, el rendimiento puede variar.
Por eso no es recomendable tomar una decisión únicamente a partir de una captura de pantalla o de un ranking publicado días atrás.
Qué conviene mirar antes de elegir
La pregunta "¿qué conviene más?" no tiene una única respuesta. Depende principalmente del objetivo que tenga cada ahorrista.
Si necesitás disponer del dinero en cualquier momento, una cuenta remunerada puede resultar más adecuada porque combina disponibilidad y rendimiento.
Si sabés que no vas a tocar el dinero durante 30 días o más, podés comparar las tasas de los plazos fijos y elegir la entidad que ofrezca mejores condiciones.
Si buscás la tasa más alta, no mires solamente el porcentaje anunciado. Revisá el límite de saldo, los requisitos para acceder al rendimiento máximo y si la tasa es fija o puede modificarse.
Si estás comparando una billetera con un plazo fijo, verificá también qué instrumento genera el rendimiento. No todas las cuentas remuneradas funcionan de la misma manera.
Otro aspecto importante es evitar concentrar todo el dinero en una única alternativa simplemente porque ofrece la tasa más elevada. Para los ahorros familiares, la liquidez y el nivel de riesgo también forman parte de la decisión.
En el escenario actual, las billeteras virtuales ganaron atractivo porque algunas ofrecen rendimientos diarios y permiten utilizar el dinero prácticamente como saldo disponible. Los plazos fijos, en cambio, conservan una característica que puede ser valorada por quienes buscan previsibilidad: la tasa queda determinada al momento de realizar la colocación.
Así, para los gastos de corto plazo puede tener sentido priorizar liquidez, mientras que para dinero que no se utilizará inmediatamente resulta razonable comparar las alternativas de inversión disponibles.
Y hay una última recomendación: las tasas financieras cambian con frecuencia. Los porcentajes publicados en agosto deben tomarse como una fotografía del momento y no como una garantía de lo que pagará una entidad dentro de algunas semanas. Antes de colocar los pesos, siempre conviene consultar la tasa vigente directamente en el banco o aplicación correspondiente.
En síntesis: si la prioridad es poder usar el dinero cuando sea necesario, una billetera remunerada ofrece una ventaja clara. Si el objetivo es dejar los pesos inmovilizados durante un plazo determinado, el plazo fijo puede ser una alternativa. La decisión final debería surgir de comparar tasa, liquidez, límites, condiciones y riesgo, y no solamente del porcentaje más alto que aparezca en pantalla.