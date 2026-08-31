El dólar cerró sin cambios en las ocho entidades bancarias relevadas. En tanto, el blue terminó estable en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,60%, hasta $1.539,40 y $1.540,60, respectivamente.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 31 de agosto, en Argentina
El dólar cerró estable en los bancos y el blue, mientras que el MEP subió 0,60% y terminó en $1.540,60 para la venta.
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP registró un avance del 0,60% y cerró con una diferencia de $1,20 entre ambas puntas. El blue se mantuvo estable, con un spread de $20.
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Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.535 compra / $1.555 venta.
Dólar MEP: $1.537,49 venta.
Dólar CCL: $1.608,15 venta.
Dólar mayorista: $1.503 compra / $1.512 venta.
Dólar oficial: $1.485 compra / $1.535 venta en Banco Nación.
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.
Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Bica: $1.484 compra / $1.545 venta.
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