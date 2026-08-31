#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 31 de agosto, en Argentina

El dólar cerró estable en los bancos y el blue, mientras que el MEP subió 0,60% y terminó en $1.540,60 para la venta.

Mercado cambiario con movimientos mixtos este viernes.Mercado cambiario con movimientos mixtos este viernes.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró sin cambios en las ocho entidades bancarias relevadas. En tanto, el blue terminó estable en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,60%, hasta $1.539,40 y $1.540,60, respectivamente.

Mirá tambiénEl dólar vuelve a moverse: qué hay detrás de la suba y qué puede pasar

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP registró un avance del 0,60% y cerró con una diferencia de $1,20 entre ambas puntas. El blue se mantuvo estable, con un spread de $20.

11:33 / Lun. 31.08.2026

Más de 20 mil santafesinos ya adhirieron al plan para regularizar deudas

El programa provincial acumula 35.685 adhesiones y permite financiar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos hasta en 36 cuotas sin interés. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre.

Continuar leyendo →
11:00 / Lun. 31.08.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.535 compra / $1.555 venta.

Dólar MEP: $1.537,49 venta.

Dólar CCL: $1.608,15 venta.

Dólar mayorista: $1.503 compra / $1.512 venta.

Dólar oficial: $1.485 compra / $1.535 venta en Banco Nación.

10:01 / Lun. 31.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.

Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Bica: $1.484 compra / $1.545 venta.

09:35 / Lun. 31.08.2026

¿Quiénes cobran la jubilación este lunes 31 de agosto?

Este lunes finaliza el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. El calendario contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9 y los haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.

Continuar leyendo →
08:30 / Lun. 31.08.2026

Así cerró el dólar el viernes

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro