El dólar cerró sin cambios en las ocho entidades bancarias relevadas. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, estable, mientras que el MEP avanzó 0,60% y finalizó en $1.539,40 y $1.540,60.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 28 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad, el blue no cambió y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.
Galicia y Santander terminaron en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con una diferencia de $50. Credicoop registró valores de $1.485 y $1.535, también con un spread de $50.
Banco Macro operó en $1.475 para la compra y $1.537 para la venta, con un spread de $62. Banco Bica quedó en $1.484 y $1.545, con una diferencia de $61, mientras que ICBC cerró en $1.475 y $1.530, con un margen de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,60% y cerró en $1.539,40 para la compra y $1.540,60 para la venta. El spread entre ambas puntas terminó en $1,20.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20.