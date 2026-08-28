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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 28 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad, el blue no cambió y el MEP subió durante la jornada de este viernes.

Las ocho entidades bancarias relevadas finalizaron la jornada sin variaciones.Las ocho entidades bancarias relevadas finalizaron la jornada sin variaciones.
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El dólar cerró sin cambios en las ocho entidades bancarias relevadas. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, estable, mientras que el MEP avanzó 0,60% y finalizó en $1.539,40 y $1.540,60.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.

Galicia y Santander terminaron en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con una diferencia de $50. Credicoop registró valores de $1.485 y $1.535, también con un spread de $50.

Banco Macro operó en $1.475 para la compra y $1.537 para la venta, con un spread de $62. Banco Bica quedó en $1.484 y $1.545, con una diferencia de $61, mientras que ICBC cerró en $1.475 y $1.530, con un margen de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP avanzó 0,60% y terminó en $1.540,60 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,60% y cerró en $1.539,40 para la compra y $1.540,60 para la venta. El spread entre ambas puntas terminó en $1,20.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue cerró estable en $1.555 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20.

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