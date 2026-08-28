Superó los $1.500

El dólar vuelve a moverse: qué hay detrás de la suba y qué puede pasar

El economista Germán Rollandi analizó los factores que explican las recientes presiones sobre el tipo de cambio y advirtió que el Gobierno enfrenta un escenario cada vez más complejo. Reservas, demanda de divisas, tasas de interés, inflación y elecciones serán algunas de las variables centrales.