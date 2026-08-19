Santiago Bausili defendió este miércoles los cambios introducidos por el Banco Central para ampliar los créditos en dólares a empresas y aseguró que la medida puede favorecer especialmente a las pymes y a los desarrollos inmobiliarios.
Créditos en dólares: el Gobierno amplía el acceso y apuesta por más inversión privada
El titular del Banco Central defendió la flexibilización que comenzó a regir este miércoles. También ratificó que esperan una inflación mensual por debajo del 2% en los próximos meses.
El presidente del BCRA realizó esas declaraciones durante una conferencia organizada por la Fundación FIEL, horas después de que comenzara a regir el nuevo esquema regulatorio para los préstamos en moneda extranjera.
Una apertura gradual
Bausili descartó que el cambio vaya a generar una expansión descontrolada de los préstamos. “¿Va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada”, afirmó, aunque señaló que puede aportar financiamiento a sectores con dificultades para acceder a capital.
El funcionario explicó que la intención es introducir mayor flexibilidad sin repetir los riesgos que atravesó el sistema financiero en la crisis de 2001. Por eso, la normativa incorpora límites y condiciones específicas para las entidades.
El nuevo régimen habilita a los bancos a utilizar una porción de sus depósitos en dólares para prestar a compañías que no necesariamente generan ingresos en esa moneda.
El foco en las pymes
Bausili señaló que muchas pequeñas y medianas empresas cuentan con activos o capitales dolarizados que hasta ahora no podían utilizar de manera eficiente como respaldo para obtener financiamiento bancario.
“Existe un montón de empresas, sobre todo en el sector pyme o medianas, que tienen capital en el exterior, que lo pueden usar como colateral para financiamiento”, sostuvo durante su exposición.
El Gobierno también espera que el cambio tenga impacto en desarrollos inmobiliarios, un sector donde buena parte de las operaciones y del ahorro ya se encuentran dolarizados.
Qué busca la reforma del BCRA
El titular de la autoridad monetaria volvió además sobre el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que ya comenzó a ser debatido en el Congreso.
Entre los principales objetivos mencionó limitar el financiamiento al Tesoro, restringir la transferencia de utilidades y reforzar la autonomía del directorio frente a decisiones políticas.
“Queremos que el Banco Central sea una institución técnica y no politizada”, resumió Bausili. El proyecto busca modificar las reglas que definen las funciones y facultades centrales de la entidad.
Inflación por debajo del 2%
Otro de los ejes de su presentación fue la evolución de los precios. Bausili sostuvo que las presiones inflacionarias observadas durante el primer trimestre fueron transitorias y perdieron fuerza durante la segunda mitad del año.
El funcionario ratificó así la expectativa oficial de que la inflación mensual pueda ubicarse por debajo del 2% en los próximos meses, en línea con la estrategia monetaria basada en el control de los agregados.
También mencionó riesgos externos, entre ellos una eventual desaceleración de socios comerciales y una suba internacional de los costos energéticos, factores que podrían trasladarse parcialmente a la economía local.