El dólar cerró con subas y estabilidad en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un avance de 0,65%, mientras que el MEP subió 0,37% y finalizó en $1.522,47 y $1.522,92.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 18 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: dos bancos subieron y otros dos quedaron estables, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada cambiaria de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa subió 0,33% y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.
Banco Bica terminó estable en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó sin cambios en $1.450 y $1.510, con una diferencia de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,37% y cerró en $1.522,47 para la compra y $1.522,92 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $6,89 y $5,65 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue avanzó 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $10 tanto en la compra como en la venta.