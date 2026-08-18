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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 18 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: dos bancos subieron y otros dos quedaron estables, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada cambiaria de este martes.

Nación y Provincia subieron 0,33%, mientras que Bica e ICBC no registraron cambios. Foto: ReutersNación y Provincia subieron 0,33%, mientras que Bica e ICBC no registraron cambios. Foto: Reuters
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El dólar cerró con subas y estabilidad en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un avance de 0,65%, mientras que el MEP subió 0,37% y finalizó en $1.522,47 y $1.522,92.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa subió 0,33% y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.

Banco Bica terminó estable en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó sin cambios en $1.450 y $1.510, con una diferencia de $60.

dOLARES DOLAR DOLLAREl dólar MEP avanzó 0,37% y terminó en $1.522,92 para la venta este martes.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,37% y cerró en $1.522,47 para la compra y $1.522,92 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $6,89 y $5,65 en cada punta frente a la referencia anterior.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue subió 0,65% y cerró en $1.555 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $10 tanto en la compra como en la venta.

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