#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 14 de agosto

El mercado cambiario cerró con bajas en todas las entidades bancarias relevadas, mientras que el blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió durante la jornada cambiaria de este viernes.

ICBC registró la mayor caída bancaria de la jornada, con un retroceso de 0,66%.ICBC registró la mayor caída bancaria de la jornada, con un retroceso de 0,66%.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró con bajas en todas las entidades bancarias relevadas. El blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP retrocedió 0,15% y finalizó en $1.519,19 y $1.519,81.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa bajó 0,33% y cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con un spread de $50.

Banco Bica también cayó 0,33% y terminó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización retrocedió 0,66% y quedó en $1.450 y $1.510, con una diferencia de $60.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP bajó 0,15% y terminó en $1.519,81 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó 0,15% y cerró en $1.519,19 para la compra y $1.519,81 para la venta. El spread fue de $0,62, con una caída de $2,29 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

El dólar blue cerró estable en $1.540 para la venta, con un spread de $20.El dólar blue cerró estable en $1.540 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco BICA
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro