El dólar cerró con bajas en todas las entidades bancarias relevadas. El blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP retrocedió 0,15% y finalizó en $1.519,19 y $1.519,81.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 14 de agosto
El mercado cambiario cerró con bajas en todas las entidades bancarias relevadas, mientras que el blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió durante la jornada cambiaria de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa bajó 0,33% y cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con un spread de $50.
Banco Bica también cayó 0,33% y terminó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización retrocedió 0,66% y quedó en $1.450 y $1.510, con una diferencia de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó 0,15% y cerró en $1.519,19 para la compra y $1.519,81 para la venta. El spread fue de $0,62, con una caída de $2,29 en ambas puntas frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.