El dólar cerró estable en la mayoría de las entidades relevadas, con una baja en Banco Provincia. El blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP finalizó en $1.523,57 y $1.524,20, con una variación de 0,00%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 13 de agosto
El mercado cambiario cerró con estabilidad y una baja puntual en los bancos relevados, mientras que el blue y el MEP no variaron durante la jornada cambiaria de este jueves.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, sin variaciones y con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires bajó 0,33% y registró los mismos valores y diferencia entre ambas puntas.
Banco Bica terminó estable en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó sin cambios en $1.460 y $1.520, con una diferencia de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró prácticamente sin cambios, con una variación de 0,00%. Terminó en $1.523,57 para la compra y $1.524,20 para la venta, con un spread de $0,63. La compra subió $0,02 y la venta bajó $0,07.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente a la referencia anterior.