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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 13 de agosto

El mercado cambiario cerró con estabilidad y una baja puntual en los bancos relevados, mientras que el blue y el MEP no variaron durante la jornada cambiaria de este jueves.

Banco Provincia fue la única entidad relevada que bajó: retrocedió 0,33%.Banco Provincia fue la única entidad relevada que bajó: retrocedió 0,33%.
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El dólar cerró estable en la mayoría de las entidades relevadas, con una baja en Banco Provincia. El blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP finalizó en $1.523,57 y $1.524,20, con una variación de 0,00%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, sin variaciones y con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires bajó 0,33% y registró los mismos valores y diferencia entre ambas puntas.

Banco Bica terminó estable en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó sin cambios en $1.460 y $1.520, con una diferencia de $60.

El dólar MEP terminó en $1.524,20 para la venta y registró una variación de 0,00%.El dólar MEP terminó en $1.524,20 para la venta y registró una variación de 0,00%.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró prácticamente sin cambios, con una variación de 0,00%. Terminó en $1.523,57 para la compra y $1.524,20 para la venta, con un spread de $0,63. La compra subió $0,02 y la venta bajó $0,07.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue cerró estable en $1.540 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente a la referencia anterior.

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