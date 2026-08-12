El dólar reflejó en la jornada cambiaria del miércoles una estabilidad general en los bancos, con el dólar blue y el MEP mostrando pequeñas variaciones en sus valores..
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 12 de agosto
El mercado cambiario argentino cerró con estabilidad en la mayoría de los bancos, mientras el dólar blue y el MEP mostraron leves fluctuaciones en sus cotizaciones.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa no tuvo variaciones y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires bajó en 0,33% y quedó en $1.465 y $1.515, también con una diferencia de $50.
Banco Bica terminó sin cambios en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización se mantuvo en $1.460 y $1.520, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,20% y cerró en $1.526,73 para la compra y $1.527,35 para la venta. El spread fue de $0,62, con incrementos de $3,18 y $3,08 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,97% y terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $20 tanto en la compra como en la venta.