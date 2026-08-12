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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 12 de agosto

El mercado cambiario argentino cerró con estabilidad en la mayoría de los bancos, mientras el dólar blue y el MEP mostraron leves fluctuaciones en sus cotizaciones.

En un día de movimientos mixtos, el dólar se mantuvo estable en los bancos, mientras que el blue y el MEP presentaron cambios moderados en sus cotizaciones. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.En un día de movimientos mixtos, el dólar se mantuvo estable en los bancos, mientras que el blue y el MEP presentaron cambios moderados en sus cotizaciones. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.
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El dólar reflejó en la jornada cambiaria del miércoles una estabilidad general en los bancos, con el dólar blue y el MEP mostrando pequeñas variaciones en sus valores..

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa no tuvo variaciones y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires bajó en 0,33% y quedó en $1.465 y $1.515, también con una diferencia de $50.

Banco Bica terminó sin cambios en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización se mantuvo en $1.460 y $1.520, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.

El blue y el MEP avanzaron al cierre de la jornada con movimientos moderados.El dólar oficial cerró estable en los principales bancos de Argentina, mientras el blue y el MEP registraron leves variaciones en sus cotizaciones este miércoles.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,20% y cerró en $1.526,73 para la compra y $1.527,35 para la venta. El spread fue de $0,62, con incrementos de $3,18 y $3,08 en cada punta frente a la referencia anterior.

DólarEl dólar en Argentina mostró estabilidad en los bancos y fluctuaciones en el mercado paralelo y el MEP, reflejando un día de movimientos mixtos en el mercado cambiario.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,97% y terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $20 tanto en la compra como en la venta.

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