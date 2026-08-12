El dólar cerró con movimientos dispares en las principales referencias. En el Banco Nación, bajó 0,33% y terminó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP retrocedió 0,11% y finalizó en $1.521,80 para la compra y $1.522,25 para la venta, con una diferencia de $0,45 entre ambas puntas.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 12 de agosto, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares: bajó en el Banco Nación y el MEP, mientras que el blue registró una suba del 0,98%.
El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.
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En el mercado paralelo, el dólar blue subió 0,98% y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se ubicó en $20, mientras que ambas cotizaciones avanzaron $15 respecto de la referencia anterior.
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