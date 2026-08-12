#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 12 de agosto, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: bajó en el Banco Nación y el MEP, mientras que el blue registró una suba del 0,98%.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares en las principales referencias. En el Banco Nación, bajó 0,33% y terminó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP retrocedió 0,11% y finalizó en $1.521,80 para la compra y $1.522,25 para la venta, con una diferencia de $0,45 entre ambas puntas.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 11 de agosto

En el mercado paralelo, el dólar blue subió 0,98% y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se ubicó en $20, mientras que ambas cotizaciones avanzaron $15 respecto de la referencia anterior.

09:00 / Mié. 12.08.2026

Así cerró el dólar el martes

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro