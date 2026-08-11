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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 11 de agosto, en Argentina

El dólar cerró sin cambios en Banco Nación, a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, mientras el MEP subió 0,23% y el blue avanzó 0,66%.

El dólar oficial cerró estable, mientras el MEP subió 0,23% y el blue avanzó 0,66%.El dólar oficial cerró estable, mientras el MEP subió 0,23% y el blue avanzó 0,66%.
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El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades relevadas. En Banco Nación, la cotización terminó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior y con un spread de $50.

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En el mercado financiero, el dólar MEP subió 0,23% y finalizó en $1.522,95 para la compra y $1.523,40 para la venta. En tanto, el dólar blue avanzó 0,66% y cerró en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.

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11:00 / Mar. 11.08.2026

Cotización del dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: compra $1.505 / venta $1.525

Dólar MEP: compra $1.524,54 / venta $1.524,98

Dólar CCL: compra $1.565,12 / venta $1.566,06

Dólar mayorista: compra $1.479 / venta $1.488

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10:02 / Mar. 11.08.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.

Banco Provincia: $1.470 compra / $1.520 venta.

Banco Nación: $1.470 compra / $1.520 venta.

Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta.

09:00 / Mar. 11.08.2026

Así cerró el dólar el lunes

Banco Nación: compra $1.470 | venta $1.520

Banco Provincia: compra $1.470 | venta $1.520

Banco Bica: compra $1.466 | venta $1.525

ICBC: compra $1.460 | venta $1.520

Dólar MEP: compra $1.522,95 | venta $1.523,40

Dólar blue: compra $1.515 | venta $1.535

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