El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades relevadas. En Banco Nación, la cotización terminó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior y con un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 11 de agosto, en Argentina
El dólar cerró sin cambios en Banco Nación, a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, mientras el MEP subió 0,23% y el blue avanzó 0,66%.
En el mercado financiero, el dólar MEP subió 0,23% y finalizó en $1.522,95 para la compra y $1.523,40 para la venta. En tanto, el dólar blue avanzó 0,66% y cerró en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.
Cotización del dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: compra $1.505 / venta $1.525
Dólar MEP: compra $1.524,54 / venta $1.524,98
Dólar CCL: compra $1.565,12 / venta $1.566,06
Dólar mayorista: compra $1.479 / venta $1.488
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La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.
Banco Provincia: $1.470 compra / $1.520 venta.
Banco Nación: $1.470 compra / $1.520 venta.
Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta.