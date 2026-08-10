El dólar cerró sin cambios en el Banco Nación, donde se ubicó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 10 de agosto, en Argentina
El dólar cerró estable en el Banco Nación, mientras el MEP subió 0,23% y el blue cayó 0,33%.
Por su parte, el dólar MEP subió 0,23% y terminó en $1.524,54 para la compra y $1.524,98 para la venta. En tanto, el dólar blue bajó 0,33% y cerró a $1.505 y $1.525, respectivamente.
Subsidios congelados: el invierno estiró el recorte en las tarifas energéticas
La secretaría de Energía volvió a prorrogar en agosto el refuerzo máximo del 25% para el gas y sostuvo en 16,59% el adicional para electricidad hasta 300kw. La decisión se aparta de la escala diseñada a comienzos de año y también de las recomendaciones del FMI para reducir el gasto estatal, a días de la visita de Georgieva.Continuar leyendo →
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 para la compra / $1.430 para la venta
Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta
Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta
Dólar Banco Bica: $1.466 para la compra / $1.525 para la venta