En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 10 de agosto, en Argentina

Subsidios congelados: el invierno estiró el recorte en las tarifas energéticas

La secretaría de Energía volvió a prorrogar en agosto el refuerzo máximo del 25% para el gas y sostuvo en 16,59% el adicional para electricidad hasta 300kw. La decisión se aparta de la escala diseñada a comienzos de año y también de las recomendaciones del FMI para reducir el gasto estatal, a días de la visita de Georgieva.