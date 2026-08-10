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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 10 de agosto, en Argentina

El dólar cerró estable en el Banco Nación, mientras el MEP subió 0,23% y el blue cayó 0,33%.

Dólar estable en Nación, MEP al alza y blue en baja.Dólar estable en Nación, MEP al alza y blue en baja.
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El dólar cerró sin cambios en el Banco Nación, donde se ubicó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $50.

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Por su parte, el dólar MEP subió 0,23% y terminó en $1.524,54 para la compra y $1.524,98 para la venta. En tanto, el dólar blue bajó 0,33% y cerró a $1.505 y $1.525, respectivamente.

10:31 / Lun. 10.08.2026

Subsidios congelados: el invierno estiró el recorte en las tarifas energéticas

La secretaría de Energía volvió a prorrogar en agosto el refuerzo máximo del 25% para el gas y sostuvo en 16,59% el adicional para electricidad hasta 300kw. La decisión se aparta de la escala diseñada a comienzos de año y también de las recomendaciones del FMI para reducir el gasto estatal, a días de la visita de Georgieva.

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10:01 / Lun. 10.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 para la compra / $1.430 para la venta

Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta

Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta

Dólar Banco Bica: $1.466 para la compra / $1.525 para la venta

09:00 / Lun. 10.08.2026

Así cerró el dólar el viernes

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