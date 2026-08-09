Este domingo el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto oficial de la 90ª edición de la Expo Rural de Reconquista, donde reivindicó el papel de Santa Fe como uno de los principales motores productivos de la Argentina y planteó que el país debe aprovechar el crecimiento de las exportaciones del campo, la minería y la energía para financiar infraestructura y desarrollo, en lugar de destinar esos recursos a políticas populistas.
“Las divisas tienen que ir al desarrollo y no al populismo”
El mandatario encabezó este domingo el acto oficial de la 90ª edición de la muestra, y reivindicó el peso de Santa Fe en la producción nacional.
“Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer los argentinos con esas divisas y de qué manera vamos a discutir el escenario nacional para que no se vayan en populismo”, afirmó Pullaro. Y marcó las prioridades que, a su entender, deben integrar esa agenda: “Queremos discutir el desarrollo de la República Argentina, el estado de las rutas, el desarrollo energético y la conectividad”.
Ante productores, dirigentes de entidades agropecuarias y autoridades provinciales y locales, el mandatario ratificó además uno de los principales reclamos del sector: “Queremos terminar de una vez por todas con las malditas retenciones para que el campo y la industria puedan seguir empujando esta economía”.
Santa Fe, motor productivo
El gobernador dedicó buena parte de su discurso a destacar el peso de Santa Fe en la economía argentina y vinculó esa capacidad con la identidad histórica de la provincia. Santa Fe produce “uno de cada cuatro kilos de carne que se exportan” desde la Argentina, señaló, y “una de cada tres toneladas de cereales y oleaginosas” destinadas al mercado externo. También destacó la importancia del sistema portuario provincial y su papel estratégico para canalizar buena parte de las exportaciones nacionales.
“Somos la provincia que impulsa el trabajo y la producción”, enfatizó Pullaro, quien definió al Gobierno santafesino como un “aliado natural” del campo y la industria. “Venimos a ratificar nuestro compromiso para trabajar al lado del campo y de la industria, porque el campo tiene que ver con la identidad y la cultura de la santafesinidad”, sostuvo.
Rutas, canales y conectividad
Pullaro también hizo un balance de las acciones que el Gobierno Provincial lleva adelante para mejorar la infraestructura vinculada con la producción. Entre ellas destacó la reparación de cerca de 3.400 kilómetros de rutas provinciales y los trabajos sobre la red de canales. “Tenemos 10.000 kilómetros de canales en la provincia y ya limpiamos 7.000”, detalló. Asimismo, sobre la situación hídrica del norte santafesino señaló que el Canal del Inglés y otros forman parte de las próximas intervenciones previstas por la Provincia.
Seguridad rural y tecnología
Otro de los ejes fue la seguridad en las zonas productivas. Pullaro recordó que la Provincia volvió a constituir una mesa específica para abordar el delito rural, designó fiscales para perseguir este tipo de hechos y avanzó en el fortalecimiento y equipamiento de la Policía.
“Cuando termine de desarrollarse el tendido de fibra óptica en la provincia vamos a incorporar al sistema Lince todo lo que es la ruralidad”, afirmó. Según explicó, la iniciativa permitirá contar con “una herramienta mucho más potente” para prevenir e investigar delitos que afectan a productores y establecimientos agropecuarios.
Pullaro cerró su intervención con una convocatoria a profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y los sectores productivos. “Aquí hay un Gobierno provincial que es un aliado, que los va a acompañar y que los va a defender, porque cree en el campo, en la industria y en el comercio”, expresó. Y agregó: “La Argentina, si mira a este interior productivo, tiene una oportunidad de desarrollarse y salir adelante”.
Del acto participaron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; y el director provincial de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte.
También estuvieron el senador provincial Orfilio Marcon; los diputados Dionisio Scarpin, Emiliano Peralta y María del Rosario Mancini; los intendentes de Reconquista, Enrique Vallejos, y de Avellaneda, Gonzalo Braidot. Además, el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, José Ignacio Sponton; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y demás representantes de entidades productivas.