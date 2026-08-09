Como bien anticipó El Litoral, la semana que comienza tendrá al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezando un viaje a Chile. El mandatario estará acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; otros funcionarios provinciales y una comitiva de empresarios.
Cómo es la empresa que Pullaro visitará en Chile con el objetivo de conectarla con Santa Fe
El mandatario provincial se reunirá con directivos de Ultramar, una compañía con más de 70 años de experiencia en materia de logística, puertos y estiba.
Será el jueves 13 y viernes 14 próximos y la misión central será, como dijo la vocera Coudannes, “una agenda de trabajo vinculada a la logística y a los puertos”, y apuntará a generar las condiciones para que desde Rosario puedan exportarse materiales relacionados con la actividad minera.
Cabe recordar que la funcionaria mencionada aseguró durante una conferencia de prensa que el gobernador santafesino mantendrá encuentros con directivos del grupo Ultramar. La compañía tiene su sede en Las Condes, una moderna comuna ubicada en el sector nororiente de Santiago de Chile. Destaca como el principal centro financiero de la capital del país trasandino.
Una compañía con más de 70 años de trayectoria
Ultramar tiene una trayectoria de más de 70 años y define su identidad a partir de una cultura organizacional propia, denominada “cultura ultramarina”. Según la empresa, este concepto orienta su forma de trabajo y le permite adaptarse a distintos escenarios y necesidades.
La compañía se presenta como un socio para empresas vinculadas al comercio exterior, con una plataforma de servicios y soluciones que combina propuestas integrales, innovadoras y sostenibles.
Su actividad está organizada en tres líneas principales: Agenciamiento y Soluciones Integrales; Logística Industrial; y Puertos y Estiba. Estas áreas concentran las distintas operaciones que desarrolla la compañía en los mercados donde está presente.
Presencia internacional y estructura
Las Unidades Estratégicas de Negocio de Ultramar están distribuidas en 29 países de América, Europa y Asia. La casa matriz de la organización se encuentra en Santiago de Chile y corresponde a Inversiones Ultramar Ltda., controlada por Marítima Choshuenco Ltda.
Cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio posee una estructura autónoma para el desarrollo de sus operaciones. Al mismo tiempo, todas se encuentran vinculadas por un propósito común y comparten una misma visión y valores organizacionales.
La compañía también establece una Estrategia de Sostenibilidad Corporativa, además de políticas y lineamientos definidos por su Directorio. Estos criterios buscan establecer objetivos y formas de trabajo comunes para las distintas unidades de la organización.
Richard von Appen es el presidente del Directorio; Alejandra Mehech, directora; Guillermo Tagle, director; y Felipe Vial, director.
La estructura de conducción se completa con un comité cuya misión es apoyar la gestión del presidente de la compañía. Este espacio reúne a tres integrantes de distintas áreas corporativas.
El comité está integrado por Fernando Reveco, gerente Corporativo de Desarrollo; Lorena López, gerente Corporativo de Personas y Sostenibilidad; y Roberto Barra, Controller Corporativo.