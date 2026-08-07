El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades relevadas. El blue terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33%, mientras que el MEP avanzó 0,23% y finalizó en $1.524,54 y $1.524,98.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 7 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos relevados hubo estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes, con diferencias entre valores de compra y venta.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin variaciones y con un spread de $50.
Banco Bica terminó estable en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó en $1.460 y $1.520, sin cambios y con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,23% y cerró en $1.524,54 para la compra y $1.524,98 para la venta. El spread fue de $0,44, con avances de $5,08 y $3,46 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,33% y terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.