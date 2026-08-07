El dólar cerró la jornada con estabilidad en las entidades relevadas y movimientos mixtos en los distintos mercados. En Banco Nación, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 7 de agosto, en Argentina
El dólar cerró estable: el blue bajó 0,65% a $1.530 vendedor, el MEP subió 0,25% a $1.522 y Banco Nación mantuvo la cotización en $1.520.
Por su parte, el dólar MEP registró una suba de 0,25% y finalizó en $1.521,73 comprador y $1.522,18 vendedor. En tanto, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.475 para la compra / $1.515 para la venta
Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta
Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta
Dólar Banco Bica: $1.470 para la compra / $1.530 para la venta
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