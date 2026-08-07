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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 7 de agosto, en Argentina

El dólar cerró estable: el blue bajó 0,65% a $1.530 vendedor, el MEP subió 0,25% a $1.522 y Banco Nación mantuvo la cotización en $1.520.

El dólar cerró estable: blue bajó a $1.530, MEP subió a $1.522 y Nación sin cambios.El dólar cerró estable: blue bajó a $1.530, MEP subió a $1.522 y Nación sin cambios.
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El dólar cerró la jornada con estabilidad en las entidades relevadas y movimientos mixtos en los distintos mercados. En Banco Nación, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

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Por su parte, el dólar MEP registró una suba de 0,25% y finalizó en $1.521,73 comprador y $1.522,18 vendedor. En tanto, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

10:00 / Vie. 07.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.475 para la compra / $1.515 para la venta

Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta

Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta

Dólar Banco Bica: $1.470 para la compra / $1.530 para la venta

09:30 / Vie. 07.08.2026

La minería cerró el semestre con récord de producción

La minería argentina sigue en crecimiento sostenido impulsada por el petróleo y el litio, aunque todavía con desafíos en servicios de apoyo y materiales tradicionales. El ministro Caputo destacó el crecimiento del sector.

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09:00 / Vie. 07.08.2026

Así cerró el dólar el jueves

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