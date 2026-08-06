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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 6 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad y bajas, el blue retrocedió y el MEP subió durante la jornada de este jueves, con diferencias en las referencias relevadas.

Banco Bica e ICBC registraron bajas, mientras que Nación y Provincia no variaron.Banco Bica e ICBC registraron bajas, mientras que Nación y Provincia no variaron.
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El dólar cerró con estabilidad y bajas en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una caída de 0,65%, mientras que el MEP avanzó 0,25% y finalizó en $1.521,73 y $1.522,18.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.

Banco Bica bajó 0,33% y terminó en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización retrocedió 0,65% y quedó en $1.460 y $1.520, con una brecha de $60.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP avanzó 0,25% y terminó en $1.522,18, con un spread de $0,45.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,25% y cerró en $1.521,73 para la compra y $1.522,18 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $3,72 y $3,73 en cada punta frente a la referencia anterior.

dOLARES DOLAR DOLLAREl dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.530 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue retrocedió 0,65% y terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 tanto en la compra como en la venta.

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