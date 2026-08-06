El dólar cerró con estabilidad y bajas en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una caída de 0,65%, mientras que el MEP avanzó 0,25% y finalizó en $1.521,73 y $1.522,18.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 6 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad y bajas, el blue retrocedió y el MEP subió durante la jornada de este jueves, con diferencias en las referencias relevadas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.
Banco Bica bajó 0,33% y terminó en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización retrocedió 0,65% y quedó en $1.460 y $1.520, con una brecha de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,25% y cerró en $1.521,73 para la compra y $1.522,18 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $3,72 y $3,73 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue retrocedió 0,65% y terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 tanto en la compra como en la venta.