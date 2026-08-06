#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 6 de agosto, en Argentina

El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue y el MEP registraron bajas leves, mientras que la cotización oficial del Banco Nación mostró una suba y terminó en $1.520 para la venta.

El dólar tuvo una jornada mixta: bajaron el blue y el MEP, mientras subió el oficial.El dólar tuvo una jornada mixta: bajaron el blue y el MEP, mientras subió el oficial.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El mercado cambiario cerró la jornada con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. El dólar blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una baja del 0,32%, mientras que el dólar MEP registró un leve retroceso del 0,02% y finalizó en $1.519,75 y $1.520,37.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 5 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba del 0,33% y una diferencia de $50 entre ambas puntas. En tanto, el MEP tuvo una variación mínima, con un spread de $0,62 al cierre de la rueda.

13:16 / Jue. 06.08.2026

A qué hora cierra el dólar

La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.

12:00 / Jue. 06.08.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 428 este jueves.

11:00 / Jue. 06.08.2026

Cotización actualizada del dólar

Dólar blue: $1.490 para la compra / $1.510 para la venta

Dólar MEP: $1.526,80 para la compra / $1.529,30 para la venta

Dólar CCL: $1.569,00 para la compra / $1.569,60 para la venta

Dólar mayorista: $1.479 para la compra / $1.488 para la venta

10:00 / Jue. 06.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.475 para la compra / $1.515 para la venta

Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta

Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta

Dólar Banco Bica: $1.470 para la compra / $1.530 para la venta

09:30 / Jue. 06.08.2026

Préstamos en pesos al sector privado cayeron 1% en julio

Sumaron 104,1 billones de pesos, 1,3% menos que el mismo mes del año pasado. La única línea de créditos que aumentó fue el de los créditos hipotecarios.

Continuar leyendo →
09:00 / Jue. 06.08.2026

Así cerró el dólar el miércoles

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro