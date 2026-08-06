El mercado cambiario cerró la jornada con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. El dólar blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una baja del 0,32%, mientras que el dólar MEP registró un leve retroceso del 0,02% y finalizó en $1.519,75 y $1.520,37.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 6 de agosto, en Argentina
El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue y el MEP registraron bajas leves, mientras que la cotización oficial del Banco Nación mostró una suba y terminó en $1.520 para la venta.
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba del 0,33% y una diferencia de $50 entre ambas puntas. En tanto, el MEP tuvo una variación mínima, con un spread de $0,62 al cierre de la rueda.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.
Cotización actualizada del dólar
Dólar blue: $1.490 para la compra / $1.510 para la venta
Dólar MEP: $1.526,80 para la compra / $1.529,30 para la venta
Dólar CCL: $1.569,00 para la compra / $1.569,60 para la venta
Dólar mayorista: $1.479 para la compra / $1.488 para la venta
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.475 para la compra / $1.515 para la venta
Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta
Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta
Dólar Banco Bica: $1.470 para la compra / $1.530 para la venta
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