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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 5 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y una baja, mientras que el blue y el MEP retrocedieron durante la jornada cambiaria de este miércoles.

Banco Nación y Banco Provincia registraron subas de 0,33% durante la jornada.Banco Nación y Banco Provincia registraron subas de 0,33% durante la jornada.
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El dólar cerró con subas, estabilidad y una baja en los bancos relevados. El blue terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una caída de 0,32%, mientras que el MEP finalizó en $1.519,75 y $1.520,37, con un retroceso de 0,02%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,33% y un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.

Banco Bica terminó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, sin cambios y con un spread de $60. En ICBC, la cotización bajó 0,65% y quedó en $1.460 y $1.520, también con una brecha de $60.

DólarEl dólar MEP retrocedió 0,02% y terminó en $1.520,37, con un spread de $0,62.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó 0,02% y cerró en $1.519,75 para la compra y $1.520,37 para la venta. El spread fue de $0,62. La compra aumentó $0,50, mientras que la venta retrocedió $0,30 frente al registro anterior.

DólarEl dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.540 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue retrocedió 0,32% y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.

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