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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 10 de agosto

El mercado cambiario mostró estabilidad en bancos, mientras que los paralelos mostraron un comportamiento mixto: el MEP bajó levemente y el blue pegó un salto de diez pesos.

El dólar blue y el MEP mostraron movimientos opuestos en el mercado cambiario argentino, con el primero bajando y el segundo subiendo ligeramente. El dólar blue y el MEP mostraron movimientos opuestos en el mercado cambiario argentino, con el primero bajando y el segundo subiendo ligeramente.
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El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades relevadas. El blue cerró en $1.525 con una baja del 0,33%, mientras que el MEP subió un 0,23% hasta $1.524,98, mostrando variaciones en el mercado paralelo.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin variaciones y con un spread de $50.

Banco Bica terminó estable en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó en $1.460 y $1.520, sin cambios y con una diferencia de $60 entre ambas puntas.

El dólar tuvo movimientos mixtos: subió en bancos, avanzó el MEP y bajó el blue.Este lunes, el dólar blue cerró en baja, mientras que el MEP subió levemente, reflejando las oscilaciones del mercado cambiario en el país.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,23% y cerró en $1.522,95 para la compra y $1.523,40 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $2,18 y $2,63 en cada punta frente a la referencia anterior.

DólarEl dólar blue cerró en $1.525, con una baja del 0,33%, mientras que el MEP subió un 0,23% hasta $1.524,98, mostrando movimientos en el mercado paralelo.

Dólar blue

El dólar blue pegó un salto de 0,66% y terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una suba de $10 tanto en la compra como en la venta.

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