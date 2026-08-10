El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades relevadas. El blue cerró en $1.525 con una baja del 0,33%, mientras que el MEP subió un 0,23% hasta $1.524,98, mostrando variaciones en el mercado paralelo.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 10 de agosto
El mercado cambiario mostró estabilidad en bancos, mientras que los paralelos mostraron un comportamiento mixto: el MEP bajó levemente y el blue pegó un salto de diez pesos.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin variaciones y con un spread de $50.
Banco Bica terminó estable en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización quedó en $1.460 y $1.520, sin cambios y con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,23% y cerró en $1.522,95 para la compra y $1.523,40 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $2,18 y $2,63 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue pegó un salto de 0,66% y terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una suba de $10 tanto en la compra como en la venta.