El dólar cerró con estabilidad y una baja en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una suba de 0,98%, mientras que el MEP retrocedió 0,11% y finalizó en $1.521,80 y $1.522,25.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 11 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos cerraron con estabilidad y una baja, el blue subió y el MEP retrocedió durante este martes, con diferencias entre cotizaciones.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa bajó 0,33% y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires quedó estable en $1.470 y $1.520, también con una diferencia de $50.
Banco Bica terminó sin cambios en $1.466 para la compra y $1.525 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización se mantuvo en $1.460 y $1.520, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó 0,11% y cerró en $1.521,80 para la compra y $1.522,25 para la venta. El spread fue de $0,45, con retrocesos de $0,54 y $1,69 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,98% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $15 tanto en la compra como en la venta.