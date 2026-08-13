El dólar mostró una jornada de relativa estabilidad en las principales entidades bancarias, aunque algunas cotizaciones registraron leves movimientos. El Banco Nación mantuvo sus valores.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 13 de agosto, en Argentina
El dólar en Argentina mostró estabilidad en los bancos y fluctuaciones en el mercado paralelo y el MEP, reflejando un día de movimientos mixtos en el mercado cambiario.
El dólar reflejó en la jornada cambiaria del miércoles una estabilidad general en los bancos.
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En los mercados alternativos, el MEP avanzó 0,20% y el blue retrocedió 0,97%. Las diferencias entre los precios de compra y venta variaron según cada plaza.
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