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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 13 de agosto, en Argentina

El dólar en Argentina mostró estabilidad en los bancos y fluctuaciones en el mercado paralelo y el MEP, reflejando un día de movimientos mixtos en el mercado cambiario.

El dólar reflejó en la jornada cambiaria del miércoles una estabilidad general en los bancos.El dólar reflejó en la jornada cambiaria del miércoles una estabilidad general en los bancos.
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El dólar mostró una jornada de relativa estabilidad en las principales entidades bancarias, aunque algunas cotizaciones registraron leves movimientos. El Banco Nación mantuvo sus valores.

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En los mercados alternativos, el MEP avanzó 0,20% y el blue retrocedió 0,97%. Las diferencias entre los precios de compra y venta variaron según cada plaza.

08:55 / Jue. 13.08.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Banco Nación: compra $1.465 | venta $1.515 | spread $50.

Banco Provincia: compra $1.465 | venta $1.515 | spread $50. Bajó 0,33%.

Banco Bica: compra $1.466 | venta $1.525 | spread $59.

ICBC: compra $1.460 | venta $1.520 | spread $60.

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