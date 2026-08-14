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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 14 de agosto, en Argentina

El dólar cerró estable en la mayoría de las entidades relevadas, con una baja en Banco Provincia, mientras el MEP terminó casi sin cambios y el blue se mantuvo en $1.540 para la venta.

Sin grandes movimientos, el dólar terminó la jornada con cotizaciones estables en la mayoría de las entidades.Sin grandes movimientos, el dólar terminó la jornada con cotizaciones estables en la mayoría de las entidades.
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El dólar cerró estable en la mayoría de las entidades relevadas, aunque registró una baja en Banco Provincia. En Banco Nación, terminó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, sin cambios y con un spread de $50.

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El dólar MEP finalizó prácticamente sin variaciones, en $1.523,57 para la compra y $1.524,20 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $20.

09:31 / Vie. 14.08.2026

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Así cerró el dólar el jueves

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