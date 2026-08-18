El dólar cerró con bajas en las principales entidades bancarias relevadas. En el Banco Nación, la cotización descendió 0,33% y terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Por su parte, el dólar MEP retrocedió 0,15% y finalizó en $1.519,19 para la compra y $1.519,81 para la venta, con una caída de $2,29 en ambas puntas frente al registro anterior.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 18 de agosto, en Argentina
El dólar cerró el viernes previo al feriado con bajas en el Banco Nación y el mercado financiero, mientras que el blue se mantuvo estable en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.
El dólar cerró con bajas en el Banco Nación y el MEP, mientras que el blue se mantuvo estable.
Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 14 de agosto
En el segmento informal, el dólar blue se mantuvo estable respecto de la jornada anterior. La cotización cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios en ninguno de los dos valores.
Sobre el Autor
#TEMAS: