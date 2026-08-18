#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 18 de agosto, en Argentina

El dólar cerró el viernes previo al feriado con bajas en el Banco Nación y el mercado financiero, mientras que el blue se mantuvo estable en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

El dólar cerró con bajas en el Banco Nación y el MEP, mientras que el blue se mantuvo estable.El dólar cerró con bajas en el Banco Nación y el MEP, mientras que el blue se mantuvo estable.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró con bajas en las principales entidades bancarias relevadas. En el Banco Nación, la cotización descendió 0,33% y terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Por su parte, el dólar MEP retrocedió 0,15% y finalizó en $1.519,19 para la compra y $1.519,81 para la venta, con una caída de $2,29 en ambas puntas frente al registro anterior.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 14 de agosto

En el segmento informal, el dólar blue se mantuvo estable respecto de la jornada anterior. La cotización cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios en ninguno de los dos valores.

09:00 / Mar. 18.08.2026

Así cerró el dólar el viernes

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro