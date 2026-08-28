El mercado cambiario argentino cerró este jueves 27 de agosto con movimientos moderados. En el Banco Nación, el dólar oficial terminó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior y con un spread de $50.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 28 de agosto, en Argentina
El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras el MEP registró leves subas en la jornada cambiaria.
El dólar cerró con movimientos moderados.
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Por su parte, el dólar MEP registró leves subas y finalizó en $1.538,13 para la compra y $1.538,77 para la venta, con una diferencia de $0,64 entre ambas puntas. En tanto, el dólar blue permaneció estable en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un spread de $20.
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