#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar este jueves 27 de agosto en los bancos argentinos

En una jornada sin grandes sobresaltos, el dólar oficial y el MEP registraron ligeras subas, mientras el blue permaneció estable, reflejando cautela en el mercado.

La estabilidad del dólar blue contrasta con las leves subas del oficial y el MEP, en una jornada marcada por la expectativa de los operadores cambiarios. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.La estabilidad del dólar blue contrasta con las leves subas del oficial y el MEP, en una jornada marcada por la expectativa de los operadores cambiarios. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El mercado cambiario argentino cerró una jornada sin grandes sobresaltos, con el dólar oficial sin mayores movimientos en los principales bancos de la Argentina. Mientras que el MEP registró ligeras subas y el blue permaneció estable.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se mantuvo sin cambios y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsDólar blue estable a $1.535, mientras el oficial y el MEP cerraron con leves alzas en bancos argentinos este jueves 27 de agosto.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.538,13 y la venta que se ubicó en $1.538,77. El spread quedó en $0,64, con variaciones de $17,90 y $19,64 en cada punta frente a la referencia anterior.

El dólar oficial y el MEP cerraron al alza, mientras el blue se mantuvo sin cambios en los bancos argentinos.El dólar oficial y el MEP cerraron al alza, mientras el blue se mantuvo sin cambios en los bancos argentinos.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este jueves una jornada sin movimientos y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro