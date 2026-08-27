El mercado cambiario argentino cerró una jornada sin grandes sobresaltos, con el dólar oficial sin mayores movimientos en los principales bancos de la Argentina. Mientras que el MEP registró ligeras subas y el blue permaneció estable.
Así cerró el dólar este jueves 27 de agosto en los bancos argentinos
En una jornada sin grandes sobresaltos, el dólar oficial y el MEP registraron ligeras subas, mientras el blue permaneció estable, reflejando cautela en el mercado.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se mantuvo sin cambios y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.538,13 y la venta que se ubicó en $1.538,77. El spread quedó en $0,64, con variaciones de $17,90 y $19,64 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este jueves una jornada sin movimientos y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.