La capital santafesina recibió este martes en la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Ciudad de Santa Fe al economista Damián Di Pace, quien disertó al respecto de los desafíos coyunturales del sector y la situación puntual de las PyMEs.
Di Pace y su diagnóstico del sector de la construcción: adaptación, crédito e inflación
El economista se presentó en la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Ciudad de Santa Fe para disertar al respecto de sus desafíos coyunturales. Su palabra y el balance para las PyMEs.
El economista, quien presentó la charla “El sector construcción en el actual contexto económico y el futuro de las PyMEs”, diálogo previamente con CyD Litoral y precisó sus conceptos.
Los desafíos
En diálogo con El Litoral, Di Pace remarcó como principal problemática la inflación de los materiales de la construcción: “Está por encima, digamos, del valor del metro cuadrado construido. Entonces, para el desarrollista y para aquel que se dedica a la construcción en el sector privado viene siendo un problema”.
“Vos tenés que vender un valor sobre ese valor del material de la construcción y el usado obviamente es precio de mercado, sin embargo, esto tiene ya un costo fijo que viene generando un problema”, comentó el economista y sumó: “Que producto de un mayor nivel de demanda, ese precio comienza a equilibrarse a los efectos de compensar efectivamente esta situación por la cual está atravesado el mercado”.
Diferenciando estos aspectos propios de la obra privada, luego desarrolló los elementos inherentes a la obra pública: “Tenés 2 años de mucha ralentización de gasto e inversión por lo cual muchas constructoras tuvieron que derivar a privado y este año comenzaste a tener un mayor nivel de licitaciones por parte de Nación, comenzaste a tener fondeos por parte de provincia y parte de toma de deuda, incluso para realizar infraestructuras en obra pública. Eso mejoró un poquito el nivel de actividad”.
Pensando a futuro, el disertante de este martes en CAMARCO detalló: “Deberíamos pensar que con el actual conducción de gobierno la obra pública va a tener participación privada y esa obra pública es necesaria y va a ser más selectiva que antes”
Di Pace es Licenciado en Comunicación (UBA), Magíster en Marketing (UCES) y Doctor en Economía (AIU). Además, en el plano profesional se ha desempeñado como periodista económico en LN+, TN e Infobae, combinando su rol como Director de Focus Market, consultor de empresas en América Latina y escritor.
Sumó luego al crédito como “un estimulador fuertísimo del oxígeno del pulmón de la construcción privada” y sumó en relación: “Creció el crédito hipotecario para que uno pueda comprar una una vivienda. Creció el crédito para que pueda comprar un un establecimiento, pero todavía sigue siendo un nivel muy bajo”.
“Si veo el vaso medio de de agua medio lleno, el potencial es enorme porque el día que aparezca crédito en Argentina, el sector va a tener un estímulo muy importante”, reflexionó en dicha línea.
El contexto electoral
Al ser consultado por las influencias del contexto electoral ya vigente, Di Pace recomendó que “lo peor que puede llegar a pasar a un empresario es que tenga incertidumbre sobre el ciclo y no sobre su inversión. Porque si hace revisionismo hacia atrás, Argentina es pendular siempre. Y los que mejor le fueron fueron los que pudieron sortear los ciclos”.
“Cuando vos hablas de una empresa pyme familiar de 60 años, los tipos no te hablan de ciclos, sino cómo atravesaron y pasaron los ciclos. Lo mejor que le puedo decir al empresario es, ¿cómo te adaptás a pesar del ciclo?”, agregó.
En la misma línea sumó: “No hay socios políticos en el sector económico y si bien, un segmento muy pequeño tiene socios políticos, cuando uno es independiente y está a pos del mercado, lo que tiene que pensar es en en pos de ese mercado”.
“El ciclo requiere adaptación, este ciclo requiere adaptación. El anterior también requería de adaptación, porque si te cerraban las importaciones, no tenías insumos y materias primas y tenías que ver cómo administraba la escasez”, comentó en retrospectiva y agregó en presente: “Este ciclo tiene apertura de mercado, por lo cual ahora tenés que competir con el mercado externo y los dos tuvieron adaptación. El que supera el ciclo gana más que aquel que tiene incertidumbre sobre lo que puede llegar a perder de oportunidad en el ciclo futuro. Me parece que la historia argentina radica en eso.”
Las concepciones sobre Santa Fe
Al posicionarse en el análisis puntual de la provincia de Santa Fe, Di Pace valoró al territorio como “una de las provincias de desarrollo productivo más importante” y con “sectores económicos con con con mucha pujanza, estamos hablando del sector del agro, sector de la ganadería, sector de economías regionales”.
“sector lácteo, por ejemplo, en el sector primario estoy hablando del productor lácteo venía muy mal, mejoró la situación”,
“La industria mueve mucho, el comercio mueve mucho, la ciudad de Santa Fe es una ciudad de servicio, eh vos necesitás eh generar desarrollos incluso optando la construcción en relación a la demanda en por en en tendencias de pequeños nichos”
“No tenemos que pensar la construcción en términos inmobiliario, la tenemos que pensar en términos industriales, en términos comerciales, en términos productivos regionales, en términos de parques industriales, en términos de centros logísticos de servicio”
Los fundamentos del encuentro
El presidente de Camarco Delegación Santa Fe, Octavio Benuzzi, valoró previamente a El Litoral el valor de este tipo de encuentros en la ciudad capital, como así también la presencia de especialistas como Di Pace.
El evento se gestó con foco especial hacia empresarios, profesionales, desarrolladores y actores vinculados con la construcción, aunque la propuesta también apunta a quienes quieran comprender mejor la relación entre la economía y el desarrollo urbano.
Benuzzi había destacado que Camarco “siempre promueve espacios de pensamiento, espacios de análisis, porque la construcción no solamente es la foto del momento”, agregando que “es necesario intentar ver una película que se va a desarrollar a futuro, no ver fotos del momento”.