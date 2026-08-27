#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 27 de agosto, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: subió levemente el oficial, mientras el MEP tuvo variaciones menores y el blue bajó.

El dólar cerró con movimientos dispares.El dólar cerró con movimientos dispares.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El mercado cambiario argentino cerró este miércoles con movimientos dispares. En Banco Nación, el dólar oficial registró una leve suba y terminó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este miércoles 26 de agosto en los bancos argentinos

En tanto, el dólar MEP cerró en $1.542,25 para la compra y $1.542,99 para la venta, con una diferencia de $0,74 entre ambas puntas. Por su parte, el dólar blue bajó levemente y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un spread de $20.

10:17 / Jue. 27.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.

Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta.

09:00 / Jue. 27.08.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Banco Nación: compra $1.485 / venta $1.535

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.484 / venta $1.545

ICBC: compra $1.475 / venta $1.530

Dólar MEP: compra $1.542,25 / venta $1.542,99

Dólar blue: compra $1.535 / venta $1.555

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro