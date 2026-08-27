El mercado cambiario argentino cerró este miércoles con movimientos dispares. En Banco Nación, el dólar oficial registró una leve suba y terminó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 27 de agosto, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares: subió levemente el oficial, mientras el MEP tuvo variaciones menores y el blue bajó.
En tanto, el dólar MEP cerró en $1.542,25 para la compra y $1.542,99 para la venta, con una diferencia de $0,74 entre ambas puntas. Por su parte, el dólar blue bajó levemente y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un spread de $20.
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.
Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta.
Así cerró el dólar el miércoles
Banco Nación: compra $1.485 / venta $1.535
Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Bica: compra $1.484 / venta $1.545
ICBC: compra $1.475 / venta $1.530
Dólar MEP: compra $1.542,25 / venta $1.542,99
Dólar blue: compra $1.535 / venta $1.555