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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 26 de agosto, en Argentina

El mercado cambiario argentino comenzó la semana con leves movimientos: el dólar oficial mostró pequeñas subas en algunos bancos, mientras el MEP avanzó ligeramente y el blue se mantuvo estable.

El oficial subió, el blue se mantuvo y el MEP avanzó ligeramente.El oficial subió, el blue se mantuvo y el MEP avanzó ligeramente.
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El mercado cambiario argentino comenzó la semana con movimientos leves. El dólar oficial presentó pequeñas subas en algunas entidades, mientras el blue permaneció estable y el MEP registró variaciones menores.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este martes 25 de agosto en los bancos argentinos

En Banco Nación, el dólar cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Por su parte, el MEP terminó en $1.538,56 para la compra y $1.539,02 para la venta, y el blue se mantuvo en $1.540 y $1.560, respectivamente.

11:00 / Mié. 26.08.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.545 compra / $1.565 venta.

Dólar MEP: $1.538,74.

Dólar CCL: $1.598,65.

Dólar mayorista: $1.502,50 compra / $1.511,50 venta.

Dólar oficial: $1.480 compra / $1.530 venta.

10:31 / Mié. 26.08.2026

El Índice Líder frena su caída pero no las dudas en empleo e inversión de Argentina

El indicador que anticipa lo que sucederá en la economía sugiere que se desacelera la caída, pero advierte que la mayoría de los “rubros predictivos” de la actividad siguen en terreno negativo.

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10:00 / Mié. 26.08.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.

Banco Provincia: $1.480 compra / $1.530 venta.

Banco Nación: $1.480 compra / $1.530 venta.

Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta.

09:45 / Mié. 26.08.2026

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09:00 / Mié. 26.08.2026

Así cerró el dólar el martes

Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 | venta $1.540

ICBC: compra $1.485 | venta $1.540

Dólar MEP: compra $1.538,56 | venta $1.539,02

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

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