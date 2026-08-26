El mercado cambiario argentino comenzó la semana con movimientos leves. El dólar oficial presentó pequeñas subas en algunas entidades, mientras el blue permaneció estable y el MEP registró variaciones menores.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 26 de agosto, en Argentina
El mercado cambiario argentino comenzó la semana con leves movimientos: el dólar oficial mostró pequeñas subas en algunos bancos, mientras el MEP avanzó ligeramente y el blue se mantuvo estable.
En Banco Nación, el dólar cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Por su parte, el MEP terminó en $1.538,56 para la compra y $1.539,02 para la venta, y el blue se mantuvo en $1.540 y $1.560, respectivamente.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.545 compra / $1.565 venta.
Dólar MEP: $1.538,74.
Dólar CCL: $1.598,65.
Dólar mayorista: $1.502,50 compra / $1.511,50 venta.
Dólar oficial: $1.480 compra / $1.530 venta.
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.
Banco Provincia: $1.480 compra / $1.530 venta.
Banco Nación: $1.480 compra / $1.530 venta.
Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta.
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