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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 25 de agosto, en Argentina

El inicio de la semana mostró comportamientos diferentes entre las principales cotizaciones de la moneda estadounidense en Argentina. Mientras el tipo de cambio oficial registró una leve suba, el dólar blue permaneció estable y el MEP tuvo un pequeño incremento.