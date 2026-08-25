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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 25 de agosto, en Argentina

El inicio de la semana mostró comportamientos diferentes entre las principales cotizaciones de la moneda estadounidense en Argentina. Mientras el tipo de cambio oficial registró una leve suba, el dólar blue permaneció estable y el MEP tuvo un pequeño incremento.

El dólar oficial, el MEP y el blue cerraron la jornada con cotizaciones dispares en el mercado argentino.El dólar oficial, el MEP y el blue cerraron la jornada con cotizaciones dispares en el mercado argentino.
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El mercado cambiario argentino cerró la jornada con cotizaciones diferentes entre las principales referencias. En el Banco Nación, el dólar terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

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En el segmento financiero, el dólar MEP cerró en $1.537,54 para la compra y $1.538,18 para la venta, con un spread de $0,69. En tanto, el dólar blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una diferencia de $20 entre ambas puntas.

09:00 / Mar. 25.08.2026

Así cerró el dólar el lunes

Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Bica: compra $1.474 | venta $1.535

ICBC: compra $1.475 | venta $1.530

Dólar MEP: compra $1.537,54 | venta $1.538,18

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

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