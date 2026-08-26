La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará este miércoles 26 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes.
ANSES: quién cobra este miércoles 26 de agosto según el DNI
ANSES continúa este miércoles 26 de agosto con el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. También sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo. ¿Quiénes cobran según la terminación del DNI?
La jornada contempla el pago de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, que incluyen el aumento por movilidad del 1,89%, y una nueva fecha de cobro para quienes reciben la Prestación por Desempleo.
Como ocurre con el cronograma previsional, las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario. Por eso, antes de concurrir al banco o al lugar de cobro, es importante verificar si el DNI coincide con la fecha establecida.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este miércoles
Este miércoles 26 de agosto continúa el calendario correspondiente a los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo.
Según el cronograma informado por ANSES, durante esta jornada podrán cobrar quienes tengan el DNI terminado en 2 y 3.
Estos haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,89%, correspondiente a la actualización prevista para las prestaciones previsionales.
Los beneficiarios que no tengan documentos terminados en 2 o 3 deberán esperar la fecha que les corresponda en el calendario de pagos. No es necesario concurrir anticipadamente a una entidad bancaria si el día asignado todavía no llegó.
Prestación por Desempleo: quiénes cobran
El calendario de ANSES también contempla este miércoles una nueva fecha para quienes reciben la Prestación por Desempleo.
En este caso, podrán cobrar los titulares cuyos documentos finalicen en 4 y 5.
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con las condiciones establecidas por el sistema de seguridad social.
Al igual que sucede con las jubilaciones y pensiones, la fecha de pago depende de la terminación del DNI. Por eso, es recomendable consultar previamente el cronograma para evitar traslados innecesarios.
Cómo consultar cuándo y dónde cobrás
ANSES dispone de distintas herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha y el medio de cobro sin necesidad de acercarse personalmente a una oficina.
Las principales alternativas son:
1. Desde el sitio web de ANSES
Se puede ingresar al sitio oficial del organismo y consultar la opción “Calendario de pagos” para conocer las fechas correspondientes a cada prestación.
2. Desde mi ANSES
El beneficiario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego debe dirigirse a “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y medio de cobro”.
3. Desde la aplicación mi ANSES
La consulta también puede realizarse desde el celular. Una vez ingresados el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, hay que ingresar a “Mis datos” y seleccionar “Mis fechas de cobro”.
4. A través de Atención Virtual
Otra opción disponible es realizar la consulta de manera online mediante Atención Virtual. Para hacerlo, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir el camino:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
El calendario de pagos del miércoles 26 de agosto
De esta manera, los principales pagos previstos por ANSES para este miércoles quedan organizados de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 4 y 5.
Aumento de movilidad: 1,89% para las jubilaciones y pensiones alcanzadas por el cronograma informado.
Antes de salir de casa, se recomienda verificar la fecha y el medio de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Esto permite confirmar que el depósito corresponde a la jornada y evitar una visita innecesaria al banco o a otro lugar de pago.