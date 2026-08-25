Este martes 25 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada incluye el inicio de los depósitos para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, además de una nueva fecha para quienes reciben la Prestación por Desempleo.
ANSES: quiénes cobran este martes 25 de agosto y cómo consultar la fecha de pago
Este martes 25 de agosto continúa el calendario de pagos de ANSES. Cobran jubilados y pensionados que superan un haber mínimo, mientras que también avanza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Los pagos se organizan, como ocurre habitualmente, de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario. Por eso, para saber si corresponde cobrar durante esta jornada es necesario revisar el último número del DNI.
Jubilaciones y pensiones
Este martes comienza el pago de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo.
Según el cronograma informado por ANSES, durante esta jornada podrán cobrar los titulares cuyos documentos terminen en 0 y 1.
Estos beneficiarios reciben sus haberes correspondientes a agosto, que incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.
La actualización forma parte del mecanismo de movilidad que determina los incrementos de las prestaciones previsionales. De esta manera, quienes cobren una jubilación o pensión superior al haber mínimo deberán verificar que la fecha asignada corresponda a la terminación de su documento.
El calendario se distribuye en distintas jornadas para ordenar los pagos y evitar que todos los beneficiarios deban concurrir al mismo tiempo a las entidades bancarias o lugares establecidos para percibir sus prestaciones.
Por eso, quienes no tengan una terminación de DNI comprendida en la fecha de este martes deberán esperar al día que les corresponda según el cronograma oficial.
Prestación por Desempleo
Además del comienzo del pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, este martes continúa el calendario correspondiente a la Prestación por Desempleo.
En este caso, los beneficiarios cuyos documentos terminen en 2 y 3 tienen asignada la fecha de cobro para esta jornada.
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo en determinadas condiciones y cumplen con los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.
Al igual que ocurre con las jubilaciones y pensiones, ANSES establece las fechas de pago de acuerdo con la terminación del documento, por lo que es importante consultar el calendario antes de trasladarse hasta el lugar de cobro.
Cómo consultar cuándo y dónde cobrás
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el medio de cobro de manera online, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina de ANSES.
Existen distintas alternativas para realizar la consulta.
Desde el sitio web de ANSES: se puede ingresar a la opción “Calendario de pagos” para consultar las fechas correspondientes a cada prestación.
Desde mi ANSES: el beneficiario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, debe dirigirse a “Cobros” y seleccionar la opción “Consultar fecha y medio de cobro”.
Desde la aplicación mi ANSES: también se puede realizar la consulta desde el celular. Luego de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, hay que entrar en “Mis datos” y seleccionar “Mis fechas de cobro”.
A través de Atención Virtual: otra posibilidad es utilizar el sistema de atención online de ANSES. Para hacerlo, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Iniciar atención”, luego “Consultas rápidas” y finalmente “Cuándo y dónde cobro”.
Qué hay que tener en cuenta antes de ir a cobrar
Antes de concurrir a un banco o al lugar de pago, es conveniente confirmar que la fecha corresponda efectivamente a la terminación del documento.
En el caso de este martes 25 de agosto, el cronograma establece que cobran jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminado en 0 y 1, mientras que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 2 y 3 tienen asignado el pago durante la misma jornada.
También es recomendable consultar el medio de cobro informado por ANSES. De esta manera, cada beneficiario puede conocer dónde debe percibir la prestación y evitar traslados innecesarios.
La consulta puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular a través de las herramientas digitales del organismo.
De esta manera, el calendario de pagos de este martes 25 de agosto contempla dos grupos principales: por un lado, el comienzo de los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con el incremento de movilidad del 1,89%; y por otro, la continuidad del cronograma de la Prestación por Desempleo para quienes tienen documentos terminados en 2 y 3.
Ante cualquier duda sobre la fecha o el lugar de cobro, la recomendación es utilizar los canales oficiales de ANSES y consultar la información correspondiente con CUIL y Clave de la Seguridad Social.