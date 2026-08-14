Beneficio

Vouchers educativos 2026: el Gobierno flexibilizó el beneficio para familias con cuotas escolares impagas

Una resolución de la Secretaría de Educación suspendió durante todo 2026 dos condiciones que podían provocar la suspensión o cancelación del beneficio por deudas con colegios privados. La medida busca evitar que la morosidad afecte la continuidad escolar de los alumnos.