El Gobierno nacional modificó las condiciones de acceso y permanencia en el programa de Vouchers Educativos para las familias que tienen cuotas escolares impagas. A través de una resolución oficial, se decidió suspender durante el resto del ciclo lectivo 2026 dos artículos del reglamento que establecían sanciones para quienes acumularan deudas con instituciones educativas privadas.
Vouchers educativos 2026: el Gobierno flexibilizó el beneficio para familias con cuotas escolares impagas
Una resolución de la Secretaría de Educación suspendió durante todo 2026 dos condiciones que podían provocar la suspensión o cancelación del beneficio por deudas con colegios privados. La medida busca evitar que la morosidad afecte la continuidad escolar de los alumnos.
La medida fue adoptada ante el aumento de la morosidad en los colegios y apunta a evitar que las dificultades económicas de las familias terminen afectando la continuidad del beneficio y, por esa vía, las trayectorias educativas de los alumnos.
El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.
Qué cambia para las familias que deben cuotas del colegio
La modificación alcanza específicamente a las condiciones relacionadas con el pago de los aranceles escolares. Hasta ahora, el reglamento del Programa de Asistencia Vouchers Educativos contemplaba mecanismos para suspender o dar de baja el beneficio cuando una familia acumulaba cuotas impagas.
El artículo 14 establecía que las instituciones educativas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios que registraran deudas. Si una familia acumulaba dos cuotas sin pagar, el voucher podía ser suspendido hasta que se regularizara la situación. Una vez cancelada la deuda, el reglamento contemplaba la posibilidad de recuperar el beneficio de manera retroactiva.
A su vez, el artículo 21, inciso e), establecía el cese de la prestación cuando se acumulaban tres o más cuotas escolares impagas. La nueva resolución suspendió la aplicación de ambos artículos durante 2026.
En términos concretos, esto significa que las familias que reciben el voucher no perderán el beneficio por acumular dos o tres cuotas escolares impagas durante este año, de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas por el gobierno. La suspensión de esas disposiciones se mantendrá hasta el final de Diciembre.
La Secretaría de Educación justificó la decisión en la necesidad de preservar las trayectorias educativas mientras el ciclo lectivo se encuentra en curso.
El objetivo expresado en la resolución es evitar que una situación económica familiar derive en una interrupción del acompañamiento estatal que reciben los estudiantes.
El cambio no significa que las deudas con los colegios queden eliminadas ni que las familias dejen de tener la obligación de abonar las cuotas. La medida modifica específicamente las condiciones del programa de vouchers vinculadas con la morosidad.
El Gobierno también mantiene los demás requisitos generales establecidos para acceder al beneficio. Entre ellos, que los hijos concurran a instituciones educativas de gestión privada de los niveles inicial, primario o secundario que tengan al menos un 75% de aporte estatal.
Cuánto cubre el voucher y quiénes pueden recibirlo
El Programa de Vouchers Educativos consiste en una asistencia económica mensual destinada a acompañar a las familias que envían a sus hijos a determinadas instituciones de educación privada.
El monto del beneficio equivale al 50% del valor del arancel correspondiente a la jornada simple de cada institución, sin incluir actividades extraprogramáticas. El programa contempla establecimientos que reciben un porcentaje determinado de aporte estatal y establece además un límite de ingresos para los hogares que pueden acceder.
Para 2026, uno de los requisitos económicos establecidos es que el ingreso familiar no supere siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En agosto, ese límite equivale a $2.636.200, según la información difundida sobre el programa.
La convocatoria para solicitar el beneficio correspondiente a 2026 ya finalizó el 30 de abril. La página oficial del programa señala que pueden acceder las familias con hijos de hasta 18 años que concurran a instituciones educativas privadas de nivel inicial, primario o secundario que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.
Para realizar la inscripción, el programa requiere información del adulto responsable, de los menores y del establecimiento educativo. Entre los datos solicitados figuran el DNI y CUIL de los hijos, el nombre y domicilio de la institución y una cuenta bancaria CBU actualizada en Mi ANSES. También es necesario contar con un registro en Mi Argentina
La flexibilización anunciada ahora se produce en un contexto de mayores dificultades para afrontar las cuotas de los colegios privados. Según datos citados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio alcanzó el 11%, frente al 7% registrado durante el año anterior.
La situación presenta diferencias entre instituciones y regiones, con porcentajes más elevados en algunos establecimientos.
De esta manera, la modificación del Gobierno apunta a que una deuda escolar no se transforme, durante 2026, en una causa automática para perder el acompañamiento económico del programa. Las familias, sin embargo, deberán continuar respondiendo por las obligaciones asumidas con las instituciones educativas, mientras que el Estado mantendrá el pago del beneficio bajo las condiciones generales vigentes.
La resolución establece así un cambio temporal en el funcionamiento del programa: durante el resto del año, la acumulación de cuotas impagas no provocará por sí sola la suspensión o cancelación del Voucher Educativo.