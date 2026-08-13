Para estar atento

Anses advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: cómo reconocer mensajes falsos y dónde denunciar

El organismo nacional reiteró que nunca solicita claves bancarias, datos personales ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. También recordó que todos los trámites son gratuitos y detalló los canales oficiales para realizar consultas y denuncias.