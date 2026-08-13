La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a advertir a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones por la reaparición de intentos de estafa a través de llamadas telefónicas y medios digitales.
Anses advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: cómo reconocer mensajes falsos y dónde denunciar
El organismo nacional reiteró que nunca solicita claves bancarias, datos personales ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. También recordó que todos los trámites son gratuitos y detalló los canales oficiales para realizar consultas y denuncias.
El organismo pidió extremar los cuidados frente a comunicaciones que busquen obtener información personal o bancaria y recordó una regla básica para evitar fraudes: ANSES no solicita este tipo de datos por canales informales.
La advertencia cobra especial importancia ante una modalidad que utiliza el nombre de organismos públicos para generar confianza.
Los delincuentes pueden presentarse como empleados estatales, ofrecer supuestos beneficios o anunciar pagos extraordinarios para conseguir que la persona entregue información que luego puede ser utilizada con fines fraudulentos.
ANSES indicó que cualquier comunicación de esas características debe ser desestimada.
Qué datos nunca solicita ANSES y cómo detectar una estafa
Una de las principales recomendaciones del organismo es no entregar claves bancarias, datos personales ni información confidencial ante un contacto que diga representar a ANSES. La entidad aclaró que tampoco solicita este tipo de información mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.
El pedido de datos sensibles es uno de los principales indicios que deberían generar desconfianza.
Si una persona recibe un mensaje o una llamada en la que le solicitan información bancaria o claves con la excusa de completar un trámite, cobrar un beneficio o acceder a un pago, la recomendación oficial es no continuar con el contacto.
También deben observarse con atención las comunicaciones que anuncien cobros adicionales, beneficios extraordinarios o supuestas ayudas económicas.
Según ANSES, se detectaron casos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo y utilizan esas promesas como argumento para conseguir información de los beneficiarios.
Ante una situación de este tipo, no es necesario responder el mensaje ni seguir las instrucciones de quien se comunica. Tampoco se deben completar formularios enviados desde cuentas o números desconocidos.
Otro dato importante para tener en cuenta es que los trámites y consultas de ANSES son gratuitos. El organismo remarcó que no hace falta recurrir a gestores ni intermediarios para realizar las gestiones correspondientes.
Por eso, si alguien ofrece realizar un trámite de ANSES a cambio de dinero o solicita información personal para supuestamente agilizar una gestión, esa situación debe considerarse sospechosa.
La recomendación también alcanza a las redes sociales. ANSES señaló que su única página web autorizada es anses.gob.ar y que sus cuentas oficiales en redes sociales están identificadas con el usuario @ansesgob y la correspondiente verificación.
Las publicaciones que circulen por fuera de esos canales no deben tomarse como comunicaciones oficiales.
Esta diferencia es importante porque una página o perfil puede utilizar nombres, imágenes y diseños similares a los de un organismo estatal para intentar generar confianza. Antes de ingresar datos o seguir un enlace, la persona debe verificar que se encuentre en un canal oficial.
Qué hacer si recibiste un mensaje sospechoso
La advertencia de ANSES no se limita a la prevención. El organismo también recordó que existen vías específicas para denunciar los intentos de fraude y la difusión de información falsa.
Las denuncias son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, que tiene a su cargo iniciar las acciones correspondientes frente a este tipo de situaciones.
Si una persona recibió un mensaje sospechoso, una llamada en la que le pidieron información confidencial o directamente fue víctima de un intento de estafa, puede realizar una denuncia a través de distintos canales.
Una de las alternativas es ingresar al portal mi ANSES, seleccionar la opción “Denuncias y Reclamos” y luego elegir “Hacer una denuncia”. De esta manera, el reclamo puede iniciarse de forma digital.
También está disponible la línea gratuita 130, donde pueden realizarse consultas y denuncias relacionadas con las gestiones del organismo.
Para quienes prefieran hacer el trámite de manera presencial, ANSES informó que las denuncias pueden presentarse en la sede central ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina del organismo más cercana al domicilio del beneficiario.
También existe la posibilidad de enviar una denuncia por correo postal a la sede central, ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, frente, código postal 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, una de las claves consiste en no actuar bajo presión.
Si una llamada o mensaje anuncia un supuesto beneficio y exige entregar datos de manera inmediata, lo más seguro es cortar el contacto y realizar la consulta directamente por un canal oficial.
También es recomendable que familiares y personas cercanas conozcan estas pautas, especialmente cuando un adulto mayor recibe una comunicación inesperada vinculada con su jubilación, pensión o asignación.
La regla más sencilla para recordar es también una de las más importantes: ANSES no pide claves bancarias ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, redes sociales o SMS. Los trámites son gratuitos y deben realizarse por los canales oficiales.
Ante la duda, en lugar de continuar una conversación iniciada por un desconocido, la alternativa más segura es ingresar directamente al sitio oficial del organismo o comunicarse al 130. De esa manera, se evita entregar información a terceros y se puede comprobar si existe realmente algún trámite o beneficio pendiente.