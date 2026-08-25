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Así cerró el dólar este martes 25 de agosto en los bancos argentinos

El dólar oficial registró una leve suba en los bancos, mientras que el blue se mantuvo estable y el MEP mostró un pequeño incremento en su cotización final.

El dólar oficial en bancos argentinos subió, el blue se mantuvo y el MEP tuvo un leve aumento, reflejando un mercado cambiario mixto este martes.El dólar oficial en bancos argentinos subió, el blue se mantuvo y el MEP tuvo un leve aumento, reflejando un mercado cambiario mixto este martes.
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El mercado cambiario argentino inició la semana con leves variaciones: El dólar oficial subió ligeramente, el blue se mantuvo y el MEP avanzó levemente.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se sostuvo sin cambios y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica tuvo una variación de 0,33%, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $60. En ICBC, los valores se incrementaron en 0,65% cerrando en $1.485 y $1.540, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar en Argentina mostró un comportamiento mixto: el oficial subió en algunos bancos, el blue se mantuvo y el MEP tuvo leves variaciones.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con suaves variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.538,56 y la venta que se ubicó en $1.539,02. El spread quedó en $0,46, con variaciones de $0,59 y $0,03 en cada punta frente a la referencia anterior.

El dólar oficial cerró en alza en Banco Nación y Provincia, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP registró variaciones menores en su cotización.El dólar oficial cerró en alza en Banco Nación y Provincia, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP registró variaciones menores en su cotización.

Dólar blue

El dólar blue no tuvo este martes movimientos y cerró en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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