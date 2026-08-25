El mercado cambiario argentino inició la semana con leves variaciones: El dólar oficial subió ligeramente, el blue se mantuvo y el MEP avanzó levemente.
Así cerró el dólar este martes 25 de agosto en los bancos argentinos
El dólar oficial registró una leve suba en los bancos, mientras que el blue se mantuvo estable y el MEP mostró un pequeño incremento en su cotización final.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se sostuvo sin cambios y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica tuvo una variación de 0,33%, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $60. En ICBC, los valores se incrementaron en 0,65% cerrando en $1.485 y $1.540, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con suaves variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.538,56 y la venta que se ubicó en $1.539,02. El spread quedó en $0,46, con variaciones de $0,59 y $0,03 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue no tuvo este martes movimientos y cerró en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.