El calendario de pagos de ANSES continúa este lunes 31 de agosto con el último grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. De acuerdo con el cronograma oficial, en esta jornada será el turno de los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.
¿Quiénes cobran la jubilación este lunes 31 de agosto?
Este lunes finaliza el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. El calendario contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9 y los haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.
Los pagos corresponden a las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y ya contemplan el aumento por movilidad del 1,89% aplicado durante agosto.
De esta manera, con los pagos previstos para este lunes, ANSES completa el cronograma correspondiente a este grupo de beneficiarios. Quienes tengan asignada esta fecha pueden consultar previamente el medio de cobro y verificar si el depósito fue realizado.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este lunes
Según el calendario oficial informado por ANSES, este lunes 31 de agosto cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y tienen documentos terminados en:
DNI terminados en 8
DNI terminados en 9
El pago forma parte del cronograma correspondiente a los beneficiarios que reciben haberes superiores al mínimo.
El aumento incluido en los haberes de agosto es del 1,89%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsional vigente.
Para quienes tienen el pago asignado para esta fecha, no es necesario realizar un trámite adicional para acceder al haber. El dinero se deposita en el medio de cobro que cada beneficiario tiene registrado ante ANSES.
Sin embargo, ante cualquier duda, es posible verificar la fecha exacta y el lugar donde se realizará el depósito a través de los canales oficiales del organismo.
La consulta resulta especialmente útil para quienes hayan cambiado recientemente de banco, tengan dudas sobre su entidad de cobro o simplemente quieran confirmar que la fecha asignada corresponde al lunes.
¿Cómo consultar la fecha y el medio de cobro?
ANSES cuenta con distintas alternativas para que jubilados y pensionados puedan consultar la información de manera online, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina.
Una de las opciones es ingresar al sitio oficial del organismo y seleccionar la opción “Calendario de pagos”. Allí se puede consultar el cronograma correspondiente a cada prestación y terminación de documento.
Otra alternativa es utilizar mi ANSES, la plataforma digital del organismo. Para ingresar es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, el beneficiario debe dirigirse a la sección “Cobros” y seleccionar la opción “Consultar fecha y medio de cobro”. De esta manera podrá conocer cuándo tiene previsto recibir el pago y por qué medio.
También está disponible la aplicación mi ANSES para celulares. En este caso, el usuario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a “Mis datos”. Allí deberá seleccionar “Mis fechas de cobro” para consultar la información correspondiente.
Otra vía habilitada por el organismo es Atención Virtual, que permite realizar distintas consultas de manera remota.
Para utilizar este servicio también se requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se debe seleccionar “Iniciar atención”, luego ingresar a “Consultas rápidas” y finalmente elegir “Cuándo y dónde cobro”.
Estas herramientas permiten confirmar la información antes de concurrir a una entidad bancaria y conocer con anticipación la fecha y el medio de pago asignados.
Con la jornada del lunes 31 de agosto, ANSES completa el cronograma de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo correspondiente a agosto. El último turno alcanza a los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.
El organismo recordó que las consultas sobre fechas y medios de cobro deben realizarse a través de sus canales oficiales, donde cada titular puede acceder a la información particular de su beneficio.