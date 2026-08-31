Anses

¿Quiénes cobran la jubilación este lunes 31 de agosto?

Este lunes finaliza el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. El calendario contempla a los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9 y los haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.