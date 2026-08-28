Cronograma de pagos

Calendario ANSES: ¿quiénes cobran jubilaciones y Prestación por Desempleo este viernes 28 de agosto?

Cobrarán jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI terminan en 6 y 7. Además, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo para documentos terminados en 8 y 9.