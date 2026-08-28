La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cómo continúa el calendario de pagos correspondiente a este viernes 28 de agosto. La jornada tendrá dos grupos de beneficiarios: por un lado, jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a un haber mínimo; por otro, titulares de la Prestación por Desempleo.
Calendario ANSES: ¿quiénes cobran jubilaciones y Prestación por Desempleo este viernes 28 de agosto?
Cobrarán jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI terminan en 6 y 7. Además, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo para documentos terminados en 8 y 9.
Los pagos de las jubilaciones y pensiones incluyen el aumento por movilidad del 1,89%, correspondiente a la actualización de agosto. En tanto, para quienes reciben la Prestación por Desempleo, la fecha marca el cierre del cronograma de este mes.
Jubilados y pensionados: quiénes cobran este viernes
Este viernes 28 de agosto continúa el pago de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo.
De acuerdo con el calendario oficial de ANSES, en esta jornada podrán cobrar los titulares cuyos documentos terminan en:
DNI terminados en 6
DNI terminados en 7
Los haberes correspondientes a agosto ya contemplan el incremento del 1,89% por movilidad.
Es importante tener en cuenta que este cronograma corresponde específicamente a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores a un haber mínimo. El calendario se organiza de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Quienes tengan dudas sobre su fecha exacta de cobro pueden verificarla de manera online antes de concurrir al banco.
También finaliza el pago de la Prestación por Desempleo
Este viernes también termina el cronograma de agosto correspondiente a la Prestación por Desempleo.
En este caso, la fecha alcanza a los titulares cuyos documentos terminan en:
DNI terminados en 8
DNI terminados en 9
De esta manera, ANSES completa durante la jornada el calendario previsto para este beneficio durante el mes de agosto.
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio. El pago se realiza de acuerdo con el cronograma elaborado por el organismo previsional.
Cómo consultar cuándo y dónde cobrás
Si una persona no recuerda la fecha que le corresponde o quiere confirmar el lugar donde recibirá el dinero, puede realizar la consulta a través de los canales oficiales de ANSES.
Hay cuatro alternativas disponibles:
1. Calendario de pagos de ANSES
La fecha puede consultarse directamente desde la sección Calendario de pagos del sitio oficial del organismo.
Consultar el calendario de pagos de ANSES
2. Mi ANSES desde la web
Los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, deben seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
Ingresar a mi ANSES
3. Aplicación mi ANSES
La consulta también puede hacerse desde la aplicación oficial. Después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, hay que dirigirse a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
Descargar o consultar la app mi ANSES
4. Atención Virtual
Otra posibilidad es realizar la consulta mediante Atención Virtual de ANSES. Para hacerlo se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir el recorrido:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
Ingresar a Atención Virtual de ANSES
El calendario de este viernes, en resumen
Para evitar confusiones, estos son los pagos previstos para el viernes 28 de agosto:
Prestación DNI terminados en
Jubilaciones y pensiones superiores a un haber mínimo 6 y 7
Prestación por Desempleo 8 y 9
Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo reciben sus prestaciones con el aumento de movilidad del 1,89%.
Mientras tanto, para quienes cobran la Prestación por Desempleo, el viernes representa la última fecha prevista dentro del cronograma de agosto.
Ante cualquier duda, ANSES recomienda utilizar sus canales oficiales para confirmar la fecha y el medio de cobro antes de trasladarse a una entidad bancaria.