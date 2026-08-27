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ANSES: estos DNI cobran este jueves 27 de agosto

Continúa el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. También sigue el calendario de la Prestación por Desempleo.

Continúa el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Continúa el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.
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Este jueves 27 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto.

La jornada contempla depósitos para titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y para beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Los pagos se realizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Además, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.

Billetes Créditos: Manuel FabatiaLos pagos se realizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad Créditos: Manuel Fabatia

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este jueves

De acuerdo con el cronograma informado por ANSES, este jueves 27 de agosto cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y cuyos documentos terminan en 4 y 5.

El pago forma parte del calendario mensual establecido por el organismo y contempla el incremento correspondiente a la movilidad previsional del 1,89%.

Los beneficiarios pueden consultar de manera online la fecha exacta y el medio por el cual recibirán el dinero.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.El pago forma parte del calendario mensual establecido por el organismo

Prestación por Desempleo: quiénes cobran

También continúa este jueves el cronograma correspondiente a la Prestación por Desempleo.

En este caso, el pago está destinado a los titulares cuyos documentos terminan en 6 y 7.

La Prestación por Desempleo es una asistencia destinada a trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

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Cómo consultar cuándo y dónde cobro

Quienes tengan dudas sobre su fecha de pago, el medio de cobro o el beneficio que les corresponde pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales de ANSES.

Una de las alternativas es ingresar al Calendario de pagos de ANSES, donde se encuentra disponible el cronograma de pagos.

También se puede consultar desde mi ANSES. Para hacerlo, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir estos pasos:

Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

Otra opción es utilizar la app mi ANSES. Una vez dentro, el beneficiario debe ingresar a:

Mis datos → Mis fechas de cobro.

Por último, quienes necesiten realizar una consulta también pueden utilizar la Atención Virtual de ANSES. Allí deberán ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar:

Iniciar atenciónConsultas rápidasCuándo y dónde cobro.

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Calendario de pagos del jueves 27 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: DNI terminados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 6 y 7.

Aumento de movilidad: 1,89% para las jubilaciones y pensiones alcanzadas por esta actualización.

Los titulares pueden verificar su situación particular antes de concurrir al banco o utilizar el medio de cobro habitual, mediante cualquiera de los canales oficiales del organismo.

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