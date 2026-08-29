Donde la cuna pone condiciones

Sólo el 14,2% de los jóvenes argentinos accede a un empleo pleno de derechos

Un diagnóstico del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) expone la acumulación de desventajas educativas, laborales y psicosociales en jóvenes de 18 a 25 años. En los sectores postergados, menos del 10% alcanza los estudios superiores.