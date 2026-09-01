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Así cerró el dólar este martes 1 de septiembre en los bancos argentinos

El mercado cambiario argentino sigue la semana sin grandes sobresaltos. El dólar oficial mostró una leve alza, mientras el blue cerró con variaciones levemente orientadas a la baja.

El dólar oficial subió levemente en los bancos, mientras el blue se mantuvo sin cambios. REUTERS/Dado RuvicEl dólar oficial subió levemente en los bancos, mientras el blue se mantuvo sin cambios. REUTERS/Dado Ruvic
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El mercado cambiario argentino continúa la semana sin grandes sobresaltos. El dólar oficial cerró en alza en los bancos argentinos este martes 1 de septiembre, mientras que el blue sufrió una evolución opuesta. El MEP también registró ligeras variaciones.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se movió levemente a la alza y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires subió ambas cifras, quedando en $1.485 y $1.535, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se elevaron cerrando en $1.485 y $1.540, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsImagen ilustrativa.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.532,81 y la venta que se ubicó en $1.533,62. El spread quedó en $0,81, con variaciones de $23,88 y $13,19 en cada punta frente a la referencia anterior.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este martes una jornada con bajas y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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