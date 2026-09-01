Santa Fe Business Forum

Fogafe: cómo funciona el fondo de garantías que facilita el acceso al crédito para las pymes santafesinas

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó en el Santa Fe Business Forum cómo las mipymes, emprendedores y monotributistas pueden acceder a avales para obtener mejores condiciones de financiación, mayores montos y menores exigencias de respaldo.