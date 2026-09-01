En la segunda jornada del Santa Fe Business Forum (SFBF), el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares, explicó el funcionamiento y los alcances del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta santafesina destinada a facilitar el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y otros actores productivos.
Fogafe: cómo funciona el fondo de garantías que facilita el acceso al crédito para las pymes santafesinas
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó en el Santa Fe Business Forum cómo las mipymes, emprendedores y monotributistas pueden acceder a avales para obtener mejores condiciones de financiación, mayores montos y menores exigencias de respaldo.
La actividad contó con la participación del secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, y de la gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., Cecilia Fernández Bugna.
El Fogafe es un fideicomiso creado para otorgar avales financieros a proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios radicados en la provincia. La herramienta busca reducir una de las principales barreras para acceder al crédito: la falta de garantías suficientes para calificar ante entidades financieras o ingresar al mercado de capitales.
De este modo, las empresas pueden obtener mejores condiciones de financiación, con tasas y plazos más favorables; ampliar los montos máximos de crédito disponibles y acceder a recursos con menores exigencias de respaldo, ya sean garantías personales, prendarias o hipotecarias.
“En Santa Fe potenciamos a las pymes para que sean consideradas empresas de primera línea a la hora de acceder a financiación”, destacó Olivares. “Las compañías con un historial incipiente o una cartera que limita su volumen de crédito podrán mejorar sus condiciones de acceso al financiamiento”.
Posibilidades
Con esta herramienta, el Estado provincial busca acompañar al sector privado, facilitar inversiones, fortalecer el capital de trabajo, modernizar los procesos productivos y promover la generación de empleo genuino.
“Con el Fogafe ponemos a disposición de las pymes una caja de herramientas para que puedan utilizarla según sus necesidades”, señaló Mandolesi.
El fondo está destinado a mipymes industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios; monotributistas con actividad económica; responsables inscriptos, y emprendedores y proyectos productivos con impacto local.
“Fue fundamental la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de que una provincia de la envergadura de Santa Fe cuente con su propio fondo de garantías”, afirmó Fernández Bugna. La gerente general de Fiduciaria CFI agregó: “Trabajamos junto a las provincias para construir un sistema de garantías públicas en Argentina, algo con lo que el país no contaba”.
La solicitud de avales del Fogafe puede realizarse en línea, a través del trámite disponible en el sitio web de la Provincia o mediante la aplicación Mi Santa Fe, en la sección Gestiones Ciudadanas, donde se debe buscar la opción Fogafe.