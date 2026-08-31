El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este lunes la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro que reúne en Rosario a compradores internacionales, empresarios, inversores y representantes diplomáticos, y que busca ampliar las oportunidades comerciales para las empresas de la provincia.
Pullaro: “Santa Fe se está transformando en la provincia imparable de nuestra generación”
El gobernador inauguró la tercera edición del foro de negocios y destacó el entramado productivo provincial, la apertura de nuevos mercados y las inversiones en infraestructura para mejorar la competitividad.
Ante los participantes, el mandatario reivindicó el perfil productivo santafesino y planteó la necesidad de profundizar la apertura de mercados internacionales. También destacó el trabajo realizado en materia de seguridad y vinculó la recuperación de Rosario con la posibilidad de volver a posicionarla como un polo de inversiones y negocios.
Pullaro recordó que, hace casi tres años, la ciudad atravesaba uno de los momentos más críticos en materia de violencia y narcotráfico. En ese contexto, destacó la articulación entre los distintos niveles y poderes del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
“Nos juramentamos en mostrarle a las organizaciones criminales que el Estado era más fuerte y que iba a poder, porque cuando el Estado quiere, el Estado puede”, afirmó.
El entramado productivo
Durante su discurso, el gobernador puso en valor la diversidad de la economía santafesina y destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas, los productores agropecuarios y las cooperativas.
Según señaló, la provincia cuenta con unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y alrededor de 2.000 cooperativas que forman parte de una estructura productiva distribuida en todo el territorio.
Pullaro remarcó además el vínculo que existe entre las empresas y las localidades donde están radicadas. “Todos se sienten parte y las comunidades enteras se sienten parte de esas empresas y sienten mucho orgullo con lo que son”, sostuvo.
En ese sentido, destacó la decisión de muchos empresarios de reinvertir sus recursos en sus propias localidades, ampliando plantas, incorporando líneas de producción y generando nuevos puestos de trabajo.
“Ese es el orgullo de Santa Fe”, señaló.
Competir y exportar
Otro de los ejes de la exposición fue la competitividad. El gobernador sostuvo que la Provincia decidió avanzar con inversiones en infraestructura para reducir los costos productivos, logísticos y energéticos, especialmente en un contexto económico complejo.
A esa estrategia le sumó una política de promoción comercial orientada a buscar nuevos destinos para la producción santafesina.
“Entendimos que teníamos que salir a buscar nuevos mercados internacionales, contarles quiénes éramos y qué era lo que hacíamos los santafesinos”, explicó.
En ese marco, ubicó al Santa Fe Business Forum como una herramienta para vincular directamente a las empresas con compradores internacionales. La tercera edición del encuentro cuenta además con participación de firmas de otras provincias, algo que Pullaro consideró una oportunidad para fortalecer alianzas comerciales dentro del país.
“Somos los mejores socios que pueden encontrar otras provincias”, afirmó, y mencionó especialmente las posibilidades de articulación con sectores vinculados a la energía y la minería.
La importancia de los puertos
La infraestructura portuaria también ocupó un lugar destacado en el discurso. Pullaro resaltó el peso del complejo agroexportador del Gran Rosario y afirmó que la provincia cuenta allí con una de sus principales ventajas para vincular la producción con los mercados internacionales.
En ese sentido, señaló que el año pasado el sistema portuario de la región superó en movimiento a Santos, en Brasil, y Nueva Orleans, en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, destacó el trabajo para recuperar el puerto de Santa Fe y avanzar en nuevas conexiones que permitan ampliar las posibilidades logísticas de la provincia.
Entre los proyectos mencionados estuvo la recuperación del antiguo puerto de Campo Campo, en el norte santafesino, que permanece inactivo desde hace décadas. El gobernador explicó que la Provincia trabaja en los accesos y en la adquisición de tierras para avanzar con la iniciativa.
El objetivo, sostuvo, es generar nuevas condiciones para el desarrollo económico del norte provincial y aprovechar su potencial productivo.
“Gobernar es generar trabajo”
Hacia el final de su discurso, Pullaro planteó que la generación de empleo y el crecimiento económico deben ocupar un lugar central en la gestión pública.
“Hoy gobernar es generar trabajo, hoy gobernar es generar crecimiento económico”, afirmó.
El mandatario sostuvo que para alcanzar ese objetivo es necesario profundizar el vínculo entre el Estado y el sector privado, con una administración pública que acompañe al entramado productivo y genere condiciones para nuevas inversiones.
“Esto es la provincia invencible de Santa Fe, esto es el foro de negocios más grande de la República Argentina y que cada vez va a ser más grande”, concluyó.
Finalmente, reivindicó la identidad histórica de la provincia y cerró con una definición que sintetizó el sentido de su discurso: “Santa Fe es la provincia invencible del brigadier Estanislao López, pero se está transformando en la provincia imparable de nuestra generación”.