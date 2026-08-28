En su tercera edición, el Santa Fe Business Forum contará con un Foro de Inversiones destinado a vincular empresas y emprendimientos con fondos de inversión, corporaciones e inversores, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de acceso a capital y acompañar proyectos de expansión y crecimiento.
Santa Fe Business Forum: un puente hacia la inversión y la innovación regional
La tercera edición del evento que se pone en marcha el lunes, contará con más de 40 rondas de inversión y la participación de más de 250 startups. Inversores de Argentina y otros ocho países se reunirán con empresas y emprendimientos para generar oportunidades de financiamiento, innovación y crecimiento.
El Foro se llevará adelante del 1 al 3 de septiembre y contará con más de 40 foros de inversión y la participación de más de 250 startups, que tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos, establecer contactos estratégicos y explorar alternativas de financiamiento.
Tendrá como propósito generar un espacio de conexiones, sensibilización, vinculación y oportunidades de inversión entre Venture Capitals (capital semilla, emprendedor y también fondos de Private Equity), Corporate Venture Capitals, Corporate Venture Buildings, grupos de inversores ángeles, Limited Partners, líderes de ecosistema, líderes de la industria, emprendedores, startups, scaleups y corporaciones de diferentes verticales (Agrifoodtech, Biotech, Deep Tech, Digitalización, Automatización, Fintech, Insurtech, Healthtech, IA y desarrollos de alto impacto en general).
Asimismo, se procurará visibilizar más de 40 vehículos de inversión, modelos de innovación y estrategias de incorporación de tecnología. Por ello, más allá de la presencia de los VC, el evento apunta a mostrar experiencias de Corporate venturing, de innovación abierta, de venture client, de Corporate Venture Capitals y todo tipo de estrategias utilizadas por las corporaciones para acelerar la innovación, acceder a tecnologías emergentes y protegerse ante disrupciones del sector.
Inversores de ocho países
El encuentro contará con la presencia de inversores de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Singapur, Uruguay y Argentina, además de representantes de distintos actores del ecosistema de inversión e innovación.
Entre los fondos internacionales participantes estarán SP Ventures, de Brasil. También participarán divisiones de capital de riesgo corporativo como Bios Ventures, de Colombia, y ADM Ventures, de Brasil, junto con fondos y grupos de inversión argentinos como Galicia Ventures, Natan VC, Murchison Ventures y BBVA, además de grupos de inversores ángeles como CREA y BAC.
La representación santafesina incluirá a Glocal, Innventure, Cites, SF500, Aceleradora del Litoral, Parabx Ventures y Sancor Seguros Ventures. También estarán presentes actores vinculados a la innovación y la incorporación de tecnología, como ACA, AFA y La Segunda Seguros.
Una plataforma para generar oportunidades
La plataforma B2B del Foro ya cuenta con más de 300 usuarios, en su mayoría startups, aunque también participan empresas y productores santafesinos interesados en incorporar tecnologías emergentes.
A través de esta herramienta, los participantes pueden coordinar reuniones de 15 minutos con potenciales inversores, empresas y otros actores del ecosistema. Estos encuentros funcionan como punto de partida para generar nuevas vinculaciones que pueden continuar durante los espacios de networking del evento.
La dinámica del Foro se organizará en torno a tres ejes: paneles, reuniones B2B y un pitch stage. Los paneles abordarán temas vinculados con la industria del capital de riesgo, la innovación, la ciencia y la tecnología. El espacio “Conecta Inversor” estará destinado a reuniones B2B entre los distintos actores, mientras que el pitch stage permitirá a las startups presentar sus proyectos de manera breve ante potenciales inversores y socios estratégicos.
A esta agenda se sumará un espacio de networking permanente, diseñado para favorecer encuentros espontáneos y nuevas conexiones entre los participantes.