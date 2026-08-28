Se acerca el Foro

Santa Fe Business Forum: un puente hacia la inversión y la innovación regional

La tercera edición del evento que se pone en marcha el lunes, contará con más de 40 rondas de inversión y la participación de más de 250 startups. Inversores de Argentina y otros ocho países se reunirán con empresas y emprendimientos para generar oportunidades de financiamiento, innovación y crecimiento.