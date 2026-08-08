Apitoxina con valor agregado

Santa Fe Business Forum, una plataforma de crecimiento para un emprendimiento apícola de Ceres

El acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo a través de sus diversos programas permitió a Bee Natural desarrollar una línea de productos con apitoxina, consolidando un proyecto con agregado de valor y estrategia comercial. Fue clave el encuentro de comercio exterior de la provincia, que este año tendrá su tercera edición entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre