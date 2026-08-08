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Diputados empieza en comisiones el debate sobre el sistema electoral de Santa Fe

El plenario de dos comisiones escuchará a dos expertos este miércoles. Avanzan las negociaciones en el seno de Unidos para unificar un proyecto oficialista.

Imagen ilustrativa. Cámara de Diputados de Santa Fe. Crédito: Archivo El LitoralImagen ilustrativa. Cámara de Diputados de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral
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La Cámara de Diputados de Santa Fe pondrá en marcha, este miércoles, el trabajo conjunto de dos comisiones a los efectos de intentar llevar al recinto el jueves 20 el proyecto de nueva ley electoral para la provincia y que el radicalismo llama además de sistema de partidos políticos.

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En la última sesión, la jefa del bloque radical, Silvana Di Stéfano, mocionó que los diferentes proyectos sobre el tema sean considerados en forma conjunta por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General que encabezan la radical Jimena Senn y la socialista Lionella Cattalini.

Silvana Di Stéfano, jefe de la bancada radical fue una de las voces del oficialismo en Diputados.Silvana Di Stéfano, jefe de la bancada radical fue una de las voces del oficialismo en Diputados.

La primera reunión plenaria fue citada para este miércoles, desde las 15, donde han sido invitados a exponer Oscar Blando y Jorge Zárate. El primero hoy es coordinador académico de la diplomatura de estudios avanzados en Derecho Electoral y Político, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Fue diputado provincial y durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz fue director provincial de Reforma Política y Constitucional. Zárate, en tanto, es especialista en Derecho Electoral.

lionella cattaliniLionella Cattalini.

Más allá de las reuniones plenarias, en la semana, legisladores radicales y socialistas avanzaron en la búsqueda de acordar un texto sobre la materia que luego será discutido en el seno de Unidos y más tarde con el justicialismo y los otros bloques políticos.

El cronograma de trabajo interno de Unidos aspira a llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados el 20 de agosto y el Senado trataría el texto a la semana siguiente. En principio, la Cámara Alta no tiene previsto sesionar en los próximos dos jueves a la espera de la definición de Diputados.

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Arnaldo Ghione

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