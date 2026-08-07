Informe de la BCR

Las reservas del Banco Central alcanzan su nivel más alto en casi siete años impulsadas por el boom exportador

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 49.000 millones, el nivel más alto desde 2019, impulsadas por el crecimiento de las exportaciones y un balance cambiario favorable. Durante el primer semestre de 2026 la agroindustria, la minería y la energía incrementaron un 27% sus exportaciones, permitiendo fortalecer la posición externa del país.