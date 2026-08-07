Las reservas internacionales brutas del Banco Central continúan recuperándose y ya se ubican en torno a los USD 49.000 millones, el mayor nivel registrado en casi siete años.
Las reservas del Banco Central alcanzan su nivel más alto en casi siete años impulsadas por el boom exportador
Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 49.000 millones, el nivel más alto desde 2019, impulsadas por el crecimiento de las exportaciones y un balance cambiario favorable. Durante el primer semestre de 2026 la agroindustria, la minería y la energía incrementaron un 27% sus exportaciones, permitiendo fortalecer la posición externa del país.
De acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la mejora refleja una sostenida recomposición de la posición externa del país luego de que, a fines de 2023, las reservas tocaran mínimos cercanos a los USD 20.000 millones, un piso que no se observaba desde 2006.
El estudio también señala que la recuperación alcanza a las reservas netas, que pasaron de un saldo negativo estimado en USD 11.000 millones a finales de 2023 a un nivel positivo que actualmente oscila entre USD 7.000 y USD 10.000 millones, lo que implica una recomposición cercana a los USD 20.000 millones en dos años y medio.
En paralelo, el Banco Central acumuló en lo que va del año compras netas de divisas por USD 13.100 millones, favorecidas por un mayor ingreso de dólares provenientes de las exportaciones y por un mercado cambiario con resultados positivos.
Un superávit histórico impulsado por las exportaciones
El principal motor de la recuperación fue el desempeño del comercio exterior.
Durante el primer semestre de 2026, la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 2.867 millones, revirtiendo el déficit observado en igual período del año pasado. Al mismo tiempo, la cuenta financiera también mostró un resultado positivo, una combinación que, según la BCR, solo se había registrado en otras dos oportunidades durante los últimos 25 años.
En conjunto, ambas cuentas permitieron incrementar las reservas internacionales en USD 3.775 millones durante el semestre, cifra que asciende a USD 6.504 millones si se incorpora la evolución correspondiente al mes de julio.
Uno de los datos más destacados del informe es el resultado de la balanza comercial de bienes, que alcanzó un superávit récord de USD 15.996 millones, el mayor para un primer semestre desde que existen registros.
Las exportaciones generaron ingresos por USD 47.211 millones, mientras que los pagos por importaciones totalizaron USD 31.215 millones, consolidando el mejor saldo comercial de la serie histórica para ese período.
Agroindustria, energía y minería consolidan su aporte de divisas
La agroindustria volvió a posicionarse como el principal generador de divisas del país.
Entre enero y junio aportó un superávit cambiario de USD 19.984 millones, manteniendo prácticamente el mismo nivel registrado durante el primer semestre de 2025.
Sin embargo, el informe destaca especialmente el crecimiento que exhibieron los sectores energético y minero, cuyas exportaciones netas alcanzaron USD 9.632 millones, un incremento cercano al 75% respecto del año anterior.
En conjunto, las exportaciones de los complejos agroindustriales, energéticos y mineros totalizaron USD 40.266 millones, un 27% más que en igual período de 2025 y el mayor monto registrado para un primer semestre.
Para los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, esta evolución refleja una mayor diversificación de la oferta exportadora argentina. Si bien el agro continúa siendo el principal proveedor de divisas, el crecimiento sostenido de la minería y la energía comienza a consolidarse como un segundo pilar para la generación de dólares.
Un escenario externo más sólido
El informe también señala que, si bien la cuenta corriente mantiene déficits en algunos rubros, como servicios e ingresos primarios —vinculados principalmente al pago de intereses, utilidades y dividendos—, el fuerte desempeño del comercio exterior permitió compensar ampliamente esos egresos.
En este contexto, la BCR sostiene que el crecimiento de las exportaciones y la mejora del balance cambiario explican gran parte de la recuperación de las reservas internacionales, fortaleciendo la posición externa del país y generando un escenario macroeconómico más sólido que el observado en los últimos años.