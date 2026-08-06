La segunda edición del Fintech Forum convirtió este jueves a Rosario en un punto de encuentro para uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento en Argentina y la región. Organizado por Fundación Libertad y CreLab, el foro reunió a representantes de unas 120 empresas fintech, especialistas nacionales e internacionales y referentes del mercado financiero para analizar los cambios que atraviesa la industria y compartir estrategias frente a un escenario cada vez más complejo.
Las fintech de la región se reunieron para buscar respuestas comunes a los desafíos de la IA y las regulaciones
Más de 120 empresas participaron de la segunda edición del Fintech Forum, organizado por Fundación Libertad y CreLab. El encuentro reunió en Rosario a referentes del ecosistema tecnológico y financiero para debatir inteligencia artificial, medios de pago y regulaciones en una industria que ya supera las 900 empresas en Argentina.
La agenda abordó algunos de los temas que hoy concentran la atención del sector: inteligencia artificial aplicada a las finanzas, ciberseguridad, mercado de capitales, pagos digitales, infraestructura tecnológica y los desafíos jurídicos que acompañan la aceleración de la innovación.
Además del intercambio de experiencias, el foro puso en evidencia la transformación que atravesó el ecosistema fintech argentino en menos de una década: multiplicó la cantidad de empresas, amplió el alcance de sus soluciones y comenzó a demandar espacios para construir respuestas comunes frente a desafíos que exceden a cada compañía. Lo que hace diez años era un conjunto de emprendimientos tecnológicos hoy constituye un sector consolidado de la economía del conocimiento.
Un sector que dejó de ser sólo billeteras virtuales
"La fintech ya no es solamente una billetera digital", resume Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina Fintech, que en 2027 cumplirá diez años de actividad y que hoy reúne a 400 empresas asociadas en un universo nacional de más de 900 distribuidas en múltiples segmentos que van desde medios de pago y crédito hasta infraestructura financiera, ciberseguridad, seguros, mercado de capitales y soluciones para operaciones internacionales. La diversidad del sector también está en el tamaño de las compañías, donde conviven startups de apenas diez o veinte personas con firmas que superan el millar de empleados.
En un contexto de profundas reformas en el mundo laboral, la expansión de las fintech impactó en el empleo argentino. De acuerdo con los relevamientos de la Cámara Argentina Fintech, la industria hoy genera más de 40.000 puestos de trabajo directos, consolidándose como uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la economía del conocimiento.
Para Giraffa, esa evolución responde a una creciente especialización. Si hace algunos años las empresas concentraban sus esfuerzos en desarrollar infraestructura para pagos digitales, hoy buscan resolver necesidades mucho más específicas, desde financiamiento para determinados segmentos productivos hasta soluciones para operaciones transfronterizas o herramientas que optimizan procesos financieros para otras empresas.
"La propuesta de las fintech hoy pasa por resolver problemas concretos y hacer más eficientes los servicios financieros. El ecosistema se volvió mucho más heterogéneo porque cada empresa busca generar valor en segmentos específicos", señaló.
Inteligencia artificial y nuevas reglas
La inteligencia artificial atravesó buena parte de las exposiciones del foro de este jueves que concluyeron con el panel de Hanna Schiuma, referente en economía del conocimiento, donde abordó las alternativas del capital de riesgo y su importancia para el ecosistema fintech. Para el representante de la Cámara Argentina Fintech, al igual que en la vida cotidiana de cualquier otro trabajo, la incorporación de los agentes IA modificó la forma en que operan las empresas del sector.
Según explicó, la IA permite automatizar procesos repetitivos, reducir costos operativos y acelerar el desarrollo de nuevos productos, liberando recursos para tareas de mayor valor agregado. Pero también acorta los tiempos de innovación: soluciones que antes requerían años de desarrollo hoy pueden llegar al mercado en pocos meses, obligando a las empresas a reinventarse de manera permanente.
A ese desafío tecnológico se suma la adaptación a un marco regulatorio en constante evolución, por lo que Giraffa destacó el papel de la Cámara Argentina Fintech como espacio de trabajo conjunto para interpretar nuevas normativas, compartir conocimiento técnico y generar consensos entre empresas que, aunque compiten en el mercado, enfrentan desafíos comunes. "Las empresas encuentran valor en trabajar juntas. Hay temas legales, impositivos y regulatorios que requieren una mirada colectiva y espacios de intercambio para entender hacia dónde evoluciona la industria", sostuvo.
Consultado por el rol de Rosario en el ecosistema de las fintech, el director de Medios de Pago dijo que la región ocupa un lugar estratégico dentro de ese trabajo colectivo. Además de su histórica vinculación con el sistema financiero y el mercado de capitales, la ciudad concentra empresas que desarrollan infraestructura tecnológica para bancos, proveedores de servicios de pago y otras fintech, convirtiéndose en uno de los polos de innovación financiera más importantes del país.
Del networking a la construcción de conocimiento
Ese proceso de maduración del ecosistema explica también el cambio de enfoque que tuvo el Fintech Forum respecto de su primera edición. Víctor Pusterla, director de Fundraising de Fundación Libertad, recordó que el primer foro, allá por 2025, estuvo orientado principalmente a conectar a los actores del ecosistema regional y terminó siendo un escenario donde poner en común las historias orígen de las empresas fintech de la región. "Evaluamos muy positivamente esa experiencia, pero entendimos que era momento de aportar valor y contenido específico", explicó a El Litoral.
Por eso, la organización convocó este año a especialistas en inteligencia artificial, mercado de capitales, ciberseguridad, derecho digital y medios de pago, con el objetivo de ofrecer herramientas concretas para la toma de decisiones de quienes integran el sector.
"El contenido fue pensado para ayudar a mejorar la toma de decisiones de las fintech. Y también para despertar nuevas ideas y curiosidad, además del networking que siempre buscamos promover como fundación", indicó.
Para Pusterla, el crecimiento de la industria en Rosario y la región encuentra parte de su explicación en una tradición de formación de talento que involucra a universidades, escuelas e instituciones de la sociedad civil. "Hay mucho desarrollo local y regional porque nuestra historia como ciudad y provincia tiene una enorme capacidad para generar talento. El desafío ahora es acompañar esa formación con espacios de encuentro, intercambio y comunicación que permitan fortalecer naturalmente este ecosistema económico", concluyó.
Los paneles y sus expositores
El foro abrió con Tali Salomon, directora iberoamericana de eToro y su charla "La revolución de la IA en las inversiones: de la información al criterio". Luego se desarrolló el panel panel "El futuro de las finanzas digitales" que incluyó las exposiciones de Rosana Mazza (PwC Argentina), quien abordó "La invisibilidad de los pagos y los cambios en la forma de pagar. Las nuevas tendencias, cripto e IA", y Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores, con "Tecnología que transforma: soluciones 360° para potenciar el crédito". El segundo bloque, "IA, derecho y ciberseguridad: los desafíos del nuevo escenario digital", contó con las presentaciones de Garret Edwards, sobre "Desafíos jurídicos de la IA de 2026 en adelante", y Tomás Iluminatti, quien expuso sobre "Resiliencia institucional en la cadena de suministro y el rol del Threat Intelligence". Finalmente, el panel "El futuro de los pagos globales y las finanzas digitales" reunió a Alejandro R. Torriglia, con "Cross Border Digital Payments"; Giraffa, de la Cámara Argentina Fintech, con "Ecosistema fintech y su propuesta de valor"; Sebastián Ferro, CIO de A3 Mercados, con "Cuando la IA invierte: mercados, APIs y el nuevo estado del arte"; y Hanna Schiuma, quien cerró la jornada con la exposición "Capital de riesgo y su importancia para el ecosistema fintech".