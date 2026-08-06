En Rosario

Las fintech de la región se reunieron para buscar respuestas comunes a los desafíos de la IA y las regulaciones

Más de 120 empresas participaron de la segunda edición del Fintech Forum, organizado por Fundación Libertad y CreLab. El encuentro reunió en Rosario a referentes del ecosistema tecnológico y financiero para debatir inteligencia artificial, medios de pago y regulaciones en una industria que ya supera las 900 empresas en Argentina.